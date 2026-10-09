Metrópoli

Revisa qué puntos se verán afectados el día de hoy en la Ciudad de México y Estado de México por la huelga parcial de personas trabajadoras del sector salud

Bloqueos del IMSS en EDOMEX y CDMX: Estos serán los puntos afectados por manifestaciones este 9 de octubre

Por Juan Carlos Navarro Hernández
Trabajadores del Sector Salud marcharon del Centro Médico Siglo XXI con dirección al edificio sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro
Manifestaciones personal del IMSS Trabajadores del Sector Salud marcharon del Centro Médico Siglo XXI con dirección al edificio sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

Termina la semana, pero el caos vial se mantendrá vigente en buenas partes de la Ciudad de México y del Estado de México. Personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron una huelga parcial la noche del jueves 8 de octubre y se mantendrán manifestaciones en múltiples puntos, por lo que se esperan afectaciones severas al tránsito para este viernes 9 de octubre.

¿Por qué hay manifestaciones de personal del IMSS este viernes 9 de octubre?

Los inconformes rechazan el incremento salarial de 2.9% al sueldo tabular negociado por la dirigencia sindical, al considerarlo insuficiente (algunos reportan que representa entre 30 y 160 pesos adicionales por quincena, según la categoría). Exigen un aumento directo del 10%. Otras demandas centrales incluyen:

  • Abasto oportuno y suficiente de medicamentos e insumos médicos.
  • Contratación de más personal (médicos, enfermeras y administrativos) y cobertura de plazas vacantes.
  • Mejores condiciones laborales y equipo médico funcional.
  • Realización de un congreso nacional extraordinario.
  • Cambios en la representación sindical, incluyendo la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS.
  • Garantías para una jubilación digna.

Los trabajadores señalaron que el paro parcial nacional no debe interrumpir servicios esenciales: urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y quirófanos deben continuar operando. Se oponen también a la consulta salarial programada para el 14 de octubre.

¿Dónde y a qué hora habrá bloqueos del IMSS este viernes 9 de octubre en CDMX y EDOMEX?

Las movilizaciones iniciaron el jueves 8 de octubre (concentración frente a Segob y bloqueos vespertinos-nocturnos) y se extendieron con plantones y cierres durante la madrugada y la mañana del viernes 9. Varios reportes indican que los bloqueos y el cierre de clínicas se mantenían activos en las primeras horas del viernes, sin horarios precisos de conclusión anunciados de forma oficial; en algunos casos se describen como intermitentes o con posibilidad de continuar.

  • Paseo de la Reforma
  • Bucareli
  • Eje 1 Poniente
  • Avenida Chapultepec
  • Carretera libre México-Pachuca
  • Vía José López Portillo
  • Periférico Norte (lateral en la zona de Santa Mónica)
  • Avenida Gustavo Baz (a la altura de la clínica 72)

Autoridades de tránsito municipales y de la Ciudad de México recomendaron evitar las zonas afectadas, utilizar rutas alternas (como Circuito Interior, Avenida Chapultepec en CDMX, o vías paralelas en el Edomex) y seguir las indicaciones del personal de vialidad. No se reportaron incidentes violentos en las fuentes consultadas.

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