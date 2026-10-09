Bloqueos del IMSS en EDOMEX y CDMX: Estos serán los puntos afectados por manifestaciones este 9 de octubre

Manifestaciones personal del IMSS Trabajadores del Sector Salud marcharon del Centro Médico Siglo XXI con dirección al edificio sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

Termina la semana, pero el caos vial se mantendrá vigente en buenas partes de la Ciudad de México y del Estado de México. Personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron una huelga parcial la noche del jueves 8 de octubre y se mantendrán manifestaciones en múltiples puntos, por lo que se esperan afectaciones severas al tránsito para este viernes 9 de octubre.

¿Por qué hay manifestaciones de personal del IMSS este viernes 9 de octubre?

Los inconformes rechazan el incremento salarial de 2.9% al sueldo tabular negociado por la dirigencia sindical, al considerarlo insuficiente (algunos reportan que representa entre 30 y 160 pesos adicionales por quincena, según la categoría). Exigen un aumento directo del 10%. Otras demandas centrales incluyen:

Abasto oportuno y suficiente de medicamentos e insumos médicos.

Contratación de más personal (médicos, enfermeras y administrativos) y cobertura de plazas vacantes.

Mejores condiciones laborales y equipo médico funcional.

Realización de un congreso nacional extraordinario.

Cambios en la representación sindical, incluyendo la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS.

Garantías para una jubilación digna.

Los trabajadores señalaron que el paro parcial nacional no debe interrumpir servicios esenciales: urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y quirófanos deben continuar operando. Se oponen también a la consulta salarial programada para el 14 de octubre.

¿Dónde y a qué hora habrá bloqueos del IMSS este viernes 9 de octubre en CDMX y EDOMEX?

Las movilizaciones iniciaron el jueves 8 de octubre (concentración frente a Segob y bloqueos vespertinos-nocturnos) y se extendieron con plantones y cierres durante la madrugada y la mañana del viernes 9. Varios reportes indican que los bloqueos y el cierre de clínicas se mantenían activos en las primeras horas del viernes, sin horarios precisos de conclusión anunciados de forma oficial; en algunos casos se describen como intermitentes o con posibilidad de continuar.

Paseo de la Reforma

Bucareli

Eje 1 Poniente

Avenida Chapultepec

Carretera libre México-Pachuca

Vía José López Portillo

Periférico Norte (lateral en la zona de Santa Mónica)

Avenida Gustavo Baz (a la altura de la clínica 72)

Autoridades de tránsito municipales y de la Ciudad de México recomendaron evitar las zonas afectadas, utilizar rutas alternas (como Circuito Interior, Avenida Chapultepec en CDMX, o vías paralelas en el Edomex) y seguir las indicaciones del personal de vialidad. No se reportaron incidentes violentos en las fuentes consultadas.