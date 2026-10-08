¿Sigue cerrada calzada de Tlalpan? Reporte del bloqueo y protesta de trabajadoras sexuales

Manifestación de trabajadoras sexuales en Tlalpan. Las trabajadoras exigen que se cumplan los acuerdos relacionados con la construcción de la ciclovía de Calzada de Tlalpan.

La Calzada de Tlalpan registró un bloqueo durante la noche de este jueves 8 de octubre de 2026, luego de que un grupo de trabajadoras sexuales se manifestara cerca de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Cerraron los carriles con dirección al sur y prendieron fuego a neumáticos para exigir a las autoridades capitalinas el cumplimiento de acuerdos relacionados con la construcción de la ciclovía sobre esta vialidad. La protesta comenzó poco después de las 19:00 horas y provocó afectaciones al tránsito en ambos sentidos.

¿Sigue cerrada Calzada de Tlalpan por la protesta de trabajadoras sexuales?

Siguen habiendo reportes por parte de la cuenta de Orientación Vial de la Ciudad de México (@OVIALCDMX) indicando bloqueos en la vialidad. Debido a esto, las autoridades proponen como alternativas viales las avenidas División del Norte y Canal de Miramontes.

#PrecauciónVial | Bloqueo en Calz. de Tlalpan a la altura de Acoxpa al Norte, por manifestantes. #AlternativaVial | Av. División del Norte y Canal de Miramontes. https://t.co/B325juuxuL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2026

¿Por qué protestan las trabajadoras sexuales en Calzada de Tlalpan?

Las manifestantes exigen que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla los acuerdos relacionados con las afectaciones económicas provocadas por la construcción de la ciclovía de Calzada de Tlalpan.

Desde meses anteriores, las trabajadoras sexuales denunciaron una reducción de hasta el 70% de sus ingresos, por lo que solicitaron apoyos económicos emergentes, despensas y acceso al seguro de desempleo.

Aunque representantes del colectivo sostuvieron reuniones con autoridades capitalinas, aseguran que los compromisos no se han cumplido, motivo por el cual han realizado distintas movilizaciones para exigir una solución.

¿Cuáles son las alternativas viales para evitar el bloqueo de Calzada de Tlalpan?

Ante las afectaciones viales registradas cerca de la estación Viaducto, las autoridades capitalinas implementaron cortes a la circulación y desviaron el tránsito hacia rutas alternas, entre las que destacan Eje 3 Sur, Eje 1 Poniente, avenida Cuauhtémoc, Presidente Plutarco Elías Calles, División del Norte y Canal de Miramontes, así como las calles Simón Bolívar y Doctor José María Vértiz.