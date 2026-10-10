Desmantelan narcolaboratorios en Iztapalapa, Tláhuac y ÁO

Detenidos Presuntos narcomenudistas detenidos. (SSC)

Autoridades desmantelaron tres inmuebles presuntamente utilizados para la venta y distribución de drogas, en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, las personas detenidas en las distintas acciones estarían presuntamente relacionadas con diferentes grupos delictivos dedicados a la venta y distribución de narcóticos, así como al almacenamiento de armas en las zonas oriente y poniente de la capital.

En estos sitios fueron detenidas cuatro personas y el aseguramiento de 409 bolsas, envoltorios, dosis y cápsulas con droga.

A través de trabajos de investigación e inteligencia, así como de labores de vigilancia en campo, se identificaron distintos domicilios presuntamente utilizados para la distribución de narcóticos.

Por lo tanto, se desplegó un operativo simultáneo. En la primera intervención realizada en una vivienda ubicada en la calle Alfonso Cano, colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón, se aseguraron 63 bolsas con marihuana, así como 72 bolsas y envoltorios de diferentes colores, transparentes, amarillos con vivos negros, negros y rojos, que contenían una sustancia sólida con narcótico; en el lugar fue detenido un hombre de 42 años de edad.

De manera simultánea, en un domicilio ubicado en la calle Langosta, colonia Villa Centroamericana y del Caribe, alcaldía Tláhuac, fueron detenidos un hombre de 34 años y una mujer de 29 años de edad, a quienes se les aseguraron 100 dosis de cocaína, 100 dosis de marihuana y dos dispositivos móviles.

En una tercera intervención, en un inmueble localizado en la calle Aquiles Serdán, colonia Citlalli, alcaldía Iztapalapa, fueron aseguradas 34 bolsas con marihuana, 22 bolsas con crystal y 18 cápsulas con posible cocaína; además, fue detenido un hombre de 48 años de edad.