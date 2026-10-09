Manifestación de grupos trans deriva en vandalismo

La Alcaldía Cuauhtémoc atendió a un grupo de personas de la comunidad trans que se manifestó a las afueras de la sede de gobierno de dicha demarcación este viernes. Las manifestantes realizaron actos vandálicos a pesar de la atención que se les brindó.

Hubo daños en muros, ventanas, puertas y robo de mobiliario de las instalaciones, y pintas de paredes.

Entre las solicitudes del grupo se encontraba la realización de una verificación administrativa en un hotel de la zona, puestos metálicos para venta en vía pública, así como lista de predios abandonados para vivienda y la instalación de comedores comunitarios.

Personal de la Alcaldía realizó las gestiones correspondientes y se emitió la orden para llevar a cabo dicha verificación.

Al término de la movilización, se instaló una mesa de diálogo con representantes del grupo para dar seguimiento a sus planteamientos.