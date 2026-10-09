¿Sigue el bloqueo en Paseo de la Reforma? Reporte de la protesta de trabajadores del IMSS (Pexels / IMSS)

El día de hoy, viernes 9 de octubre, los trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) han cerrado ambos sentidos de Paseo de la Reforma, así como otros puntos críticos en la CDMX, ya que piden un aumento salarial y la mejora en sus condiciones laborales.

¿Sigue el bloqueo en Paseo de la Reforma hoy?

De acuerdo a recientes reportes, los trabajadores del IMSS continúan con el cierre en ambas direcciones de Paseo de la Reforma, pese a la llegada de elementos de la Policía Metropolitana que trataron de desalojarlos, por lo que se mantienen momentos de tensión entre los manifestantes y la policía. Actualmente, se mantienen protestas en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco.

Las protestas de hoy tomaron lugar después de las movilizaciones del 8 de octubre y la inconformidad de que la mesa de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) terminara sin ningún acuerdo.

¿Qué puntos de la CDMX mantienen bloqueados los trabajadores del IMSS?

Hasta el momento se ha reportado el cierre en al menos 20 puntos críticos de la Ciudad de México y del Estado de México, lo que ha afectado la vialidad y el tránsito de muchas personas. Las protestas se centran en las vialidades cercanas a hospitales, clínicas y oficinas; los trabajadores del IMSS protestando por mejoras en sus condiciones de trabajo.

Estos son los bloqueos que se han reportado:

Nivel Central IMSS : Paseo de la Reforma en ambos sentidos.

: Paseo de la Reforma en ambos sentidos. SNTSS CEN : Cierre en calle Zamora, Condesa.

: Cierre en calle Zamora, Condesa. Centro Médico Nacional La Raza : Circuito interior/La Raza en ambos sentidos.

: Circuito interior/La Raza en ambos sentidos. UMF 10: Calzada de Tlalpan, dirección Tasqueña.

Calzada de Tlalpan, dirección Tasqueña. HGR 200 Tecámac: Carretera México-Pachuca.

Carretera México-Pachuca. UMF 32: México-Pachuca en ambos sentidos; Gustavo Baz.

México-Pachuca en ambos sentidos; Gustavo Baz. HGZ 21: Francisco del Paso y Troncoso; lateral cerrada dirección Viaducto.

Francisco del Paso y Troncoso; lateral cerrada dirección Viaducto. HGZ 2A Troncoso: Lateral de Viaducto, dirección Palacio de los Deportes.

Lateral de Viaducto, dirección Palacio de los Deportes. HGZ 31: Calzada del Hueso y División del Norte en ambos sentidos.

Calzada del Hueso y División del Norte en ambos sentidos. HGZ 196 y UMF 92: Avenida Central en dirección CDMX.

Avenida Central en dirección CDMX. Gineco 3A / Trauma / Ortopedia / Medicina Física Norte: Av. Politécnico y Fortuna.

Av. Politécnico y Fortuna. HGZ 48 : Av. San Pedro San Isidro esquina Campo Chilpilla.

: Av. San Pedro San Isidro esquina Campo Chilpilla. HGR 72: Gustavo Baz en ambos sentidos.

Gustavo Baz en ambos sentidos. HGZ 27: Manuel Gonzales.

Manuel Gonzales. HGZ y UMF 29: Av. 510 esquina Emiliano Zapata, Bosque de San Juan de Aragón.

Av. 510 esquina Emiliano Zapata, Bosque de San Juan de Aragón. UMF 23 / Unidad Deportiva Morelos / Hospital Psiquiátrico Morelos: Av. Ingeniero Eduardo Molina en ambos sentidos.

Av. Ingeniero Eduardo Molina en ambos sentidos. UMF 20 / Almacenes / Planta de Lavado Norte: Calzado Vallejo, a la altura de la agencia Toyota.

Calzado Vallejo, a la altura de la agencia Toyota. UMF 2 Santa María la Ribera: José Antonio Alzate, Eje 1 Norte esquina Naranja.

José Antonio Alzate, Eje 1 Norte esquina Naranja. Subdelegación 2 Santa María la Ribera IMSS: Circuito a la altura del Casco de Santo Tomás en ambos sentidos.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS y por qué no se ha levantado el plantón?

Los trabajadores del IMSS han decidido cerrar las unidades antes mencionadas, debido a que están pidiendo la renuncia del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández. Además de un incremento salarial del 10%, después de haber rechazado el incremento de 2.9% directo al sueldo tabular para el período 2026-2027.

Entre sus demandas se encuentran el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, así como la mejora de condiciones laborales y el respeto a sus derechos sindicales.