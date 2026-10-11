Clima en CDMX y Edomex hoy 11 de octubre ¿A qué hora lloverá este domingo? (Pexels)

Las lluvias marcarán el pronóstico del tiempo de este domingo 11 de octubre en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones puntuales fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de un ambiente fresco durante la mañana y templado por la tarde.

¿A qué hora lloverá en la CDMX este domingo?

Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado, con posibilidad de lluvias fuertes y descargas eléctricas durante la tarde. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 20 y 22 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre los 13 y 15 grados.

El viento tendrá una velocidad de entre 5 y 20 kilómetros por hora. Estos son los horarios y temperaturas previstos para la capital:

15:00 horas: 23 °C.

23 °C. 18:00 horas: 19 °C.

19 °C. 21:00 horas: 18 °C.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

En el Estado de México se espera cielo de medio nublado a nublado, con bancos de niebla en algunas zonas. Durante la mañana predominará un ambiente fresco, con condiciones frías en las zonas altas, mientras que por la tarde se prevé un ambiente templado.

El pronóstico contempla lluvias puntuales fuertes, principalmente en las regiones norte y este de la entidad, que también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. Los horarios y temperaturas previstos son los siguientes: