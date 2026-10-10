Policía de Atizapán detiene a dos hombres por presunto secuestro exprés y robo

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, luego de ser señalados por su probable participación en un secuestro exprés con fines de robo en la colonia Las Arboledas. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de octubre, después de que la Central de Emergencias C4 recibiera un reporte ciudadano sobre varios individuos que presuntamente sustraían pertenencias de una vivienda.

Tras recibir la alerta, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial acudieron al lugar para atender la situación. Al llegar, los oficiales observaron a dos hombres que intentaban escapar del inmueble, por lo que intervinieron para impedir su huida. De acuerdo con el reporte policial, una mujer señaló directamente a los individuos, lo que permitió a los uniformados proceder con su detención conforme a los protocolos de actuación.

Durante la intervención, los policías aseguraron diversos objetos de valor, entre ellos relojes, joyería y un cuchillo, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para integrarlos a las investigaciones correspondientes. Según el testimonio de una de las víctimas, los presuntos responsables la habrían privado de la libertad en la vía pública y obligado a trasladarse hasta su domicilio. Una vez en el inmueble, presuntamente sustrajeron dinero en efectivo, relojes, joyería y un arma blanca.

La rápida atención al reporte permitió que los dos sospechosos fueran detenidos antes de abandonar el lugar, mientras que los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. Posteriormente, ambos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Esta institución será la encargada de continuar con las investigaciones, determinar la probable participación de los detenidos en los hechos y establecer su situación jurídica conforme a la ley. La intervención se suma a las acciones de atención a emergencias que realiza la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, mediante reportes ciudadanos y recorridos de vigilancia para atender situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los habitantes.

Las autoridades municipales mantienen disponibles sus líneas telefónicas para recibir denuncias y solicitudes de apoyo. La ciudadanía puede comunicarse al C4 Central, a los números 55 1106 2163 y 55 5366 7193; al C4 Esmeralda, al 55 5308 3606, o al número de emergencias 911. Finalmente, se recordó la importancia de reportar de manera oportuna cualquier situación sospechosa o hecho delictivo para facilitar la intervención de los cuerpos de seguridad y permitir que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias.