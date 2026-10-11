Edomex pone en marcha transporte gratuito para personas con discapacidad

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) puso en marcha el programa “Movilidad Accesible para Personas con Discapacidad”, mediante el cual ofrecerá traslados gratuitos a pacientes que acuden a consultas médicas y terapias de rehabilitación.

Como parte de la iniciativa fueron entregadas seis unidades de transporte adaptado que serán asignadas a igual número de centros especializados: los Centros Estatales de Rehabilitación (CER) de Tejupilco, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Chalco, además del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Toluca.

El servicio está dirigido a personas con movilidad reducida que requieren acudir a estos centros y que enfrentan dificultades para cubrir los costos de traslado. Los vehículos también permitirán el transporte de sus acompañantes desde y hacia las instalaciones de rehabilitación.

La directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, realizó la entrega de las unidades, acompañada por Jorge Villa Martínez, director de Atención a Personas con Discapacidad del organismo.

El programa busca reducir las barreras de movilidad que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a servicios especializados de salud y rehabilitación.

Servicio sujeto a valoración

Las personas usuarias de los seis centros de rehabilitación podrán solicitar el servicio sin costo, aunque deberán contar previamente con una valoración de las áreas médica y de Trabajo Social, conforme a los criterios establecidos para la operación del programa.

Para solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad del DIFEM.