Cacomixtles de San Juan gana tres partidos en torneo de fútbol infantil en Naucalpan

Los Cacomixtles de San Juan consiguieron tres victorias de cuatro partidos disputados durante el Torneo Octagonal de Fútbol, que se realizó en la cancha de pasto sintético de San Juan Totoltepec, en Naucalpan, donde participaron niñas, niños y jóvenes de distintas categorías.

La actividad fue organizada por el Gobierno municipal, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, por medio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN), con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y generar espacios para que las nuevas generaciones puedan desarrollar sus habilidades.

En el torneo participaron los equipos Cacomixtles de San Juan y Colegio Vallarta de Satélite, que se enfrentaron en diferentes categorías infantiles y juveniles. Los encuentros permitieron que los participantes demostraran sus capacidades en la cancha, además de convivir con otros jugadores y reforzar valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

De acuerdo con los resultados de la jornada, los Cacomixtles de San Juan lograron imponerse en tres de los cuatro partidos que disputaron frente al Colegio Vallarta. Los encuentros tuvieron marcadores distintos y mostraron la participación de los equipos en las categorías convocadas.

En la categoría 2012-2013, los Cacomixtles consiguieron la victoria con un marcador de 2-1. En el encuentro de la categoría 2018-2020, el Colegio Vallarta obtuvo el triunfo por 2-0, por lo que fue el único partido ganado por el equipo visitante durante esta jornada.

Mientras tanto, en la categoría 2016-2017, los Cacomixtles tuvieron una amplia ventaja al ganar 12-1, uno de los resultados más destacados del torneo. Finalmente, en la categoría 2014, el conjunto de San Juan volvió a quedarse con la victoria al imponerse por 4-2.

Además de los resultados deportivos, la jornada buscó promover la actividad física entre las infancias y juventudes, así como fortalecer la convivencia entre las comunidades. Este tipo de encuentros también permite que las y los jugadores tengan oportunidades para adquirir experiencia, aprender a trabajar en equipo y continuar desarrollando sus habilidades dentro del fútbol.

Uno de los aspectos destacados de la actividad fue la utilización de la cancha de pasto sintético de San Juan Totoltepec, espacio que fue rehabilitado como parte del programa Mundial Social, mediante el cual se busca recuperar instalaciones deportivas y ofrecer lugares adecuados para la práctica de diferentes disciplinas.

La rehabilitación de estos espacios representa una alternativa para que las familias naucalpenses puedan realizar actividades recreativas y deportivas en mejores condiciones. También permite que los equipos infantiles y juveniles cuenten con instalaciones para entrenar y participar en encuentros organizados dentro de sus comunidades.

El Gobierno municipal señaló que la recuperación de espacios públicos y la organización de actividades deportivas forman parte de las acciones para impulsar el bienestar y la integración social. A través de estas iniciativas, se busca que niñas, niños y jóvenes tengan más oportunidades para participar en actividades que contribuyan a su desarrollo.

El Torneo Octagonal de Fútbol en San Juan Totoltepec reunió así a jugadores de distintas edades en una jornada que combinó la competencia con la convivencia comunitaria. Los resultados dejaron tres triunfos para los Cacomixtles de San Juan y uno para el Colegio Vallarta, mientras que la actividad permitió continuar promoviendo el deporte entre las nuevas generaciones de Naucalpan.