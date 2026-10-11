Utopía Temictli Tecómitl abre sus puertas con espacios deportivos, culturales y recreativos en Milpa Alta

Utopía en Milpa Alta

Antes de las 10:00 de la mañana, en una mañana nublada y con algunos rayos de sol, habitantes de Milpa Alta y Tláhuac comenzaron a llegar para formarse y conocer por primera vez la nueva Utopía Temictli Tecómitl. Familias, niñas, niños y personas de distintas edades se reunieron para recorrer las instalaciones y descubrir las actividades que podrán realizar en este espacio.

La apertura fue encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acompañada por el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor. El recinto se encuentra en el pueblo originario de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta, en los límites con la alcaldía Tláhuac, y concentra instalaciones deportivas, culturales y recreativas que buscan ofrecer distintas opciones de convivencia para los habitantes de la zona.

El lugar conserva espacios destinados a la práctica deportiva, pero también incorpora áreas para talleres, actividades artísticas, juegos infantiles y encuentros comunitarios. La propuesta es que las familias puedan acudir a realizar ejercicio, participar en cursos, conocer la historia de los pueblos de la alcaldía o disfrutar de espectáculos y actividades culturales.

Deporte para distintas edades

Una de las primeras áreas que pueden recorrer los visitantes es la zona deportiva, donde se encuentran multicanchas para practicar disciplinas como futbol y basquetbol, además de espacios destinados a nuevas actividades físicas.

Entre las instalaciones también hay una cancha de squash, un área de petanca, un muro de escalada y una caja de bateo, con la intención de ampliar las opciones para quienes buscan practicar algún deporte. Las actividades no se limitan a las disciplinas más conocidas, pues también se contempla incorporar otras propuestas para que personas de diferentes edades puedan utilizar las instalaciones.

El proyecto incluye espacios para el béisbol y otras actividades que podrán realizarse de manera gratuita. La intención es que las familias de Milpa Alta tengan acceso a instalaciones donde puedan ejercitarse y convivir sin que el costo sea un impedimento.

La zona deportiva forma parte de los espacios que ya existían en el predio, pero que ahora se integran a una propuesta más amplia, con áreas adicionales para la recreación y la convivencia.

Un espacio de convivencia

Durante la presentación de las instalaciones también se destacó el cambio que representa la intervención del lugar. De acuerdo con lo expuesto durante el recorrido, en una de las áreas había gradas y espacios deportivos que se encontraban deteriorados y poco aprovechados.

El estado anterior de esa zona, explicaron, favorecía problemas como el vandalismo y el consumo de drogas. Con la transformación del predio, se busca que las instalaciones vuelvan a ser utilizadas por las familias y que las actividades deportivas contribuyan a recuperar la convivencia.

La intención es que el espacio tenga movimiento durante el día gracias a los cursos, entrenamientos y actividades recreativas, de manera que las personas puedan acudir no solamente a practicar un deporte, sino también a compartir tiempo con otras familias de la comunidad.

Juegos para niñas, niños y familias

La Utopía también cuenta con atracciones infantiles para que los más pequeños tengan opciones de entretenimiento durante las visitas. Entre ellas se encuentran juegos de feria, como un barco y un carrusel de dos niveles, pensados para que las niñas y los niños puedan disfrutar del espacio acompañados de sus familias.

Estas instalaciones se suman a las áreas deportivas y culturales para que la visita no se limite a una sola actividad. La idea es que los habitantes puedan encontrar opciones de recreación para distintos integrantes de la familia en un mismo lugar.

Auditorio de cultura, teatro y cine

En el auditorio se realizarán obras de teatro, presentaciones de danza y proyecciones de cine. El espacio también permitirá organizar cursos y actividades de formación artística, entre ellas clases relacionadas con las artes escénicas y el lenguaje audiovisual.

La incorporación de estas actividades busca ampliar la oferta cultural disponible para los habitantes de Milpa Alta, particularmente en una zona donde, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación, no existe una oferta amplia de espacios dedicados al cine.

Además de las proyecciones, se prevé que el auditorio funcione como punto de encuentro para presentaciones y actividades que acerquen distintas expresiones artísticas a la comunidad.

Talleres y aulas para la comunidad

Dentro de la Utopía también hay aulas de usos múltiples en las que podrán desarrollarse diferentes cursos y actividades. Entre las opciones mencionadas se encuentran clases de ballet, música e instrumentos de viento, además de grupos de lectura, reuniones comunitarias y talleres dirigidos a niñas y niños.

Los espacios también podrán utilizarse para actividades de orientación y encuentros para madres y padres de familia, así como para otras propuestas que se incorporen conforme avance la programación.

Con estas aulas, la intención es que la Utopía no funcione únicamente como un deportivo, sino como un lugar donde los habitantes puedan aprender, desarrollar habilidades y participar en actividades culturales sin tener que trasladarse a otras zonas de la ciudad.

Minimuseo para conocer la historia de los pueblos

Otro de los espacios es el museo dedicado a la historia y las características de Milpa Alta y sus comunidades. En su recorrido, los visitantes pueden encontrar elementos relacionados con la naturaleza, las plantas, los animales y las tradiciones de la región.

El museo también incorpora recursos audiovisuales y actividades para acercar estos contenidos a las infancias. Entre sus propuestas hay espacios donde las niñas y los niños pueden participar en talleres y actividades de dibujo, mientras conocen aspectos de su entorno.

La intención es que el recorrido permita reconocer la historia de los pueblos originarios de la demarcación, entre ellos San Antonio Tecómitl, así como otras comunidades de Milpa Alta y sus alrededores.

De esta manera, el espacio combina la recreación con la divulgación cultural y busca que las nuevas generaciones conozcan más sobre el territorio donde viven.

Alberca semiolímpica

La Utopía cuenta con una alberca semiolímpica donde se prevé realizar cursos de natación y otras actividades acuáticas para quienes quieran aprender a nadar o desarrollar sus habilidades en esta disciplina.

La propuesta también contempla que las instalaciones puedan servir para preparar a deportistas que participen en competencias, no solamente dentro de Milpa Alta o entre los pueblos de la zona, sino también en encuentros de la Ciudad de México y, como objetivo a futuro, en competencias de alcance nacional.

Con ello, la alberca se suma a las canchas y demás instalaciones para ampliar las alternativas de actividad física disponibles para la población.

Productos de la región y horarios

La Utopía también contempla espacios para acercar productos a los visitantes. Durante la presentación se mostró un punto de venta con alimentos y productos de la canasta básica, entre ellos frutas, verduras y leguminosas.

Este espacio busca ofrecer una alternativa para que las familias encuentren productos mientras recorren las instalaciones. También se mencionó la importancia de mantener el vínculo con la producción local y con las actividades agrícolas que forman parte de la identidad de Milpa Alta.

De acuerdo con la información presentada durante la apertura, la Utopía recibirá visitantes de martes a domingo. También se anunció que se ampliarán los horarios de atención con un segundo turno, con el propósito de que más personas puedan aprovechar los distintos servicios y actividades.

Una nueva opción para San Antonio Tecómitl

La apertura de TEMICTLI TECÓMITL reúne en un mismo predio opciones deportivas, culturales, educativas y recreativas. Desde las multicanchas y la alberca semiolímpica hasta el museo, el auditorio y los talleres, las instalaciones buscan ofrecer actividades para las distintas edades y necesidades de la población.

Con la llegada de las primeras familias, el espacio comenzó una nueva etapa como punto de encuentro para los habitantes de San Antonio Tecómitl y de otros pueblos de Milpa Alta. La expectativa es que sus instalaciones permitan ampliar el acceso al deporte, la cultura y la convivencia comunitaria.