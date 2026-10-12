IECM abre convocatoria para observación electoral en proceso 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantiene abierta la convocatoria para que la ciudadanía participe como observadora electoral durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las personas que obtengan la acreditación podrán observar las sesiones de los órganos del IECM, así como los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, incluida la Jornada Electoral. Con ello, podrán dar seguimiento a las actividades relacionadas con la organización de los comicios.

La solicitud de acreditación podrá presentarse hasta el 10 de mayo de 2027, de manera presencial en las oficinas centrales del IECM o en cualquiera de sus 33 Direcciones Distritales. También podrá realizarse en línea mediante el Portal de Observación Electoral, conforme a los mecanismos establecidos en la convocatoria.

Para obtener la acreditación será necesario presentar la solicitud correspondiente, una copia de la Credencial para Votar vigente y una manifestación expresa de conducirse bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.

Los requisitos son no tener vínculos con partidos políticos u organizaciones políticas, además de las demás condiciones previstas en la convocatoria.

La solicitud podrá realizarse de manera individual o mediante una organización de observadores electorales.

Capacitación en tres modalidades

El IECM informó que la capacitación para las personas interesadas se impartirá en modalidades presencial, a distancia y virtual.

La capacitación presencial consistirá en un taller, mientras que la modalidad a distancia se desarrollará mediante plataformas de videoconferencia como Teams, Zoom o Webex, entre el 1 de noviembre de 2026 y el 17 de mayo de 2027.

En tanto, los cursos en modalidad virtual estarán disponibles a través del Portal de Observación Electoral del 1 de enero al 31 de mayo de 2027.

La acreditación de las personas observadoras estará a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), entre el 1 de noviembre de 2026 y el 5 de junio de 2027. La convocatoria también contempla la participación de ciudadanía mexicana residente en el extranjero, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Una vez concluida la jornada electoral, las personas acreditadas podrán presentar sus informes sobre las actividades de observación realizadas entre el 7 de junio y el 6 de julio de 2027.

El IECM señaló que la observación electoral constituye un mecanismo de participación ciudadana para dar seguimiento al desarrollo del proceso y favorecer la transparencia en la organización de los comicios.

La convocatoria y los requisitos pueden consultarse en el portal del IECM.