Explota gasera en Coacalco: reportan una persona herida este martes 13 de octubre

Una explosión de un local de gas se registró este martes 13 de octubre en Lomas de Coacalco. De acuerdo con los primeros informes, dos pipas de más de 40 mil litros habrían sido las implicadas en el incidente, dejando daños en algunas viviendas así como al menos una persona herida.
Así se captó la explosión de una gasera en Coacalco
Por medio de redes sociales, vecinos de una comunidad en Coacalco, Estado de México, mostrando cómo tuvieron que evacuar los alrededores ante el peligro por el fuego. Algunas viviendas también habrían resultadas afectadas, dejando algunos daños materiales. El incidente ocurrió en la colonia Loma Bonita, también referida como El Ranchito, cerca de un mercado local.
De acuerdo con los primeros reportes de medios y videos difundidos en redes sociales, el estallido se produjo sobre la calle Venustiano Carranza, en la parte alta de la zona, o en las inmediaciones del cruce de Calle 2 y Río.
Las imágenes captan llamas, columnas de humo y al menos una segunda detonación, mientras personas corren para alejarse del perímetro. Algunos reportes preliminares señalan la posible involucración de dos pipas con capacidad de alrededor de 40 mil litros cada una y una fuga de combustible.
Equipos de emergencia, incluyendo Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad, se movilizaron de inmediato al sitio para controlar el incendio y acordonar el área. El Instituto Mexicano del Seguro Socia en el Estado de México Oriente activó protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria ante la posibilidad de llegada de pacientes.
(Información en desarrollo...)