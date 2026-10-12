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Este martes 13 de octubre, trabajadoras y trabajadores del IMSS realizarán bloqueos y una megamarcha en Ciudad de México. Conoce los horarios y las vialidades afectadas

Megamarcha del IMSS este 13 de octubre: horario, posible ruta y bloqueos previstos en CDMX

Por Mariana Isabel Mendoza Valdez
Megamarcha del IMSS este 13 de octubre: horario, posible ruta y bloqueos previstos en CDMX (Margarito Pérez Retana)

Este martes 13 de octubre las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volverán a salir a las calle con una megamarcha pacífica y bloqueos en la Ciudad de México.

Conoce el horario del movimiento y las vialidades que se verán afectadas este martes.

¿Cuál es el motivo de la marcha?

El objetivo que busca la marcha de trabajadoras y trabajadores del Seguro Social es:

  • Aumento salarial real, signo y directo.
  • Personal suficiente en todas las unidades médicas.
  • No a la mordaza estatuaria.
  • Jubilación digna.
  • No a la intimidación ni represarías por parte del sindicato.
  • Destitución de su líder sindical Rafael Olivos Hernández.

Además de exigir medicinas, material clínico y equipo digno para atender a las personas.

Rutas de la marcha y bloqueos este martes 13 de octubre

El punto de reunión es el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la alcaldía Cuauhtémoc; la salida será en punto de la 15:00 horas hacia Palacio Nacional.

La marcha tomará la avenida Cuauhtémoc, pasando por Paseo de la Reforma, avenida Juárez e Insurgentes Sur, calle 5 de Mayo y 20 de Noviembre, llegando a Palacio Nacional.

Igualmente se prevén 6 bloqueos en la ciudad:

  • Sede Nacional del IMSS en avenida Paseo de la Reforma.
  • Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en calle Zamora.
  • Unidad Médica Familiar número 33 del IMSS en calle Renacimiento.
  • Planta de Lavado Norte IMSS en Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Centro Médico XXI en avenida Cuauhtémoc.
  • Unidad Médica Familiar número 161 en avenida Toluca.

Vialidades afectadas y alternativas

Las calles y avenidas que se verán afectadas por la megamarcha del IMSS son las siguientes:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Cuauhtémoc
  • Avenida Insurgentes
  • Circuito Interior
  • Viaducto Río de la Piedad
  • Eje 3 Oriente
  • Calzada de Tlalpan

Teniendo como rutas alternativas está: Circuito Interior Norte y Eje 1 Norte.

Otros estados que han convocado a marcha

Asimismo, trabajadoras y trabajadores del IMSS en San Luis Potosí convocaron a una marcha este martes 13 de octubre a las 15:00 horas a un costado de Plaza Sendero.

Por su parte, Aguascalientes también llevará a cabo un marcha este partes partiendo de el Sindicato José María Chávez a las 15:00 horas.

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