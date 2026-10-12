Megamarcha del IMSS este 13 de octubre: horario, posible ruta y bloqueos previstos en CDMX

Este martes 13 de octubre las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volverán a salir a las calle con una megamarcha pacífica y bloqueos en la Ciudad de México.
Conoce el horario del movimiento y las vialidades que se verán afectadas este martes.
¿Cuál es el motivo de la marcha?
El objetivo que busca la marcha de trabajadoras y trabajadores del Seguro Social es:
- Aumento salarial real, signo y directo.
- Personal suficiente en todas las unidades médicas.
- No a la mordaza estatuaria.
- Jubilación digna.
- No a la intimidación ni represarías por parte del sindicato.
- Destitución de su líder sindical Rafael Olivos Hernández.
Además de exigir medicinas, material clínico y equipo digno para atender a las personas.
Rutas de la marcha y bloqueos este martes 13 de octubre
El punto de reunión es el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la alcaldía Cuauhtémoc; la salida será en punto de la 15:00 horas hacia Palacio Nacional.
La marcha tomará la avenida Cuauhtémoc, pasando por Paseo de la Reforma, avenida Juárez e Insurgentes Sur, calle 5 de Mayo y 20 de Noviembre, llegando a Palacio Nacional.
Igualmente se prevén 6 bloqueos en la ciudad:
- Sede Nacional del IMSS en avenida Paseo de la Reforma.
- Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en calle Zamora.
- Unidad Médica Familiar número 33 del IMSS en calle Renacimiento.
- Planta de Lavado Norte IMSS en Eje Central Lázaro Cárdenas.
- Centro Médico XXI en avenida Cuauhtémoc.
- Unidad Médica Familiar número 161 en avenida Toluca.
Vialidades afectadas y alternativas
Las calles y avenidas que se verán afectadas por la megamarcha del IMSS son las siguientes:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Cuauhtémoc
- Avenida Insurgentes
- Circuito Interior
- Viaducto Río de la Piedad
- Eje 3 Oriente
- Calzada de Tlalpan
Teniendo como rutas alternativas está: Circuito Interior Norte y Eje 1 Norte.
Otros estados que han convocado a marcha
Asimismo, trabajadoras y trabajadores del IMSS en San Luis Potosí convocaron a una marcha este martes 13 de octubre a las 15:00 horas a un costado de Plaza Sendero.
Por su parte, Aguascalientes también llevará a cabo un marcha este partes partiendo de el Sindicato José María Chávez a las 15:00 horas.