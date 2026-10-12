Megamarcha del IMSS este 13 de octubre: horario, posible ruta y bloqueos previstos en CDMX (Margarito Pérez Retana)

Este martes 13 de octubre las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volverán a salir a las calle con una megamarcha pacífica y bloqueos en la Ciudad de México.

Conoce el horario del movimiento y las vialidades que se verán afectadas este martes.

¿Cuál es el motivo de la marcha?

El objetivo que busca la marcha de trabajadoras y trabajadores del Seguro Social es:

Aumento salarial real, signo y directo.

real, signo y directo. Personal suficiente en todas las unidades médicas.

en todas las unidades médicas. No a la mordaza estatuaria.

a la mordaza estatuaria. Jubilación digna .

. No a la intimidación ni represarías por parte del sindicato.

a la intimidación ni represarías por parte del sindicato. Destitución de su líder sindical Rafael Olivos Hernández.

Además de exigir medicinas, material clínico y equipo digno para atender a las personas.

Rutas de la marcha y bloqueos este martes 13 de octubre

El punto de reunión es el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la alcaldía Cuauhtémoc; la salida será en punto de la 15:00 horas hacia Palacio Nacional.

La marcha tomará la avenida Cuauhtémoc, pasando por Paseo de la Reforma, avenida Juárez e Insurgentes Sur, calle 5 de Mayo y 20 de Noviembre, llegando a Palacio Nacional.

Igualmente se prevén 6 bloqueos en la ciudad:

Sede Nacional del IMSS en avenida Paseo de la Reforma.

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en calle Zamora.

Unidad Médica Familiar número 33 del IMSS en calle Renacimiento.

Planta de Lavado Norte IMSS en Eje Central Lázaro Cárdenas.

Centro Médico XXI en avenida Cuauhtémoc.

Unidad Médica Familiar número 161 en avenida Toluca.

Vialidades afectadas y alternativas

Las calles y avenidas que se verán afectadas por la megamarcha del IMSS son las siguientes:

Paseo de la Reforma

Avenida Cuauhtémoc

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Oriente

Calzada de Tlalpan

Teniendo como rutas alternativas está: Circuito Interior Norte y Eje 1 Norte.

Otros estados que han convocado a marcha

Asimismo, trabajadoras y trabajadores del IMSS en San Luis Potosí convocaron a una marcha este martes 13 de octubre a las 15:00 horas a un costado de Plaza Sendero.

Por su parte, Aguascalientes también llevará a cabo un marcha este partes partiendo de el Sindicato José María Chávez a las 15:00 horas.