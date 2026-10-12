Trabajadoras sexuales de Chabacano rechazan protestas violentas

El Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de Chabacano y Hotel Maga rechazaron los actos de violencia registrados en las manifestaciones recientes. También se deslindaron de una persona a la cual aseguran no pertenece a su organización ni representa a quienes laboran en esa zona.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del colectivo explicaron que las movilizaciones y declaraciones públicas ligadas con el establecimiento han perjudicado sus actividades laborales. Pidieron a las autoridades garantizar la seguridad de las personas trabajadoras sexuales y del personal del hotel.

“Tenemos miedo de que estas personas tomen represalias contra nosotras”, expresó el colectivo al comentar la falta de acciones de las autoridades, ya que han afectado al hotel y otros espacios de trabajo.

Integrantes del colectivo negaron que el Hotel Maga cobre derecho de piso o mantenga vínculos con grupos delictivos. Afirmaron que el establecimiento, perteneciente a la cadena Hoteles H, ha brindado un trato respetuoso e inclusivo a las personas trabajadoras sexuales y descartó que exista maltrato o violencia de género por parte de la administración.

Baja del 60 por ciento del trabajo. El grupo asoció la disminución de sus ingresos con las obras del Parque Elevado de Tlalpan. Una de las participantes precisó que mientras se construía, la actividad laboral cayó cerca de 50 por ciento y estimó que con los hechos recientes, la afectación podría alcanzar 60 por ciento.

Las participantes señalaron la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México y de los cuerpos de seguridad ante los hechos denunciados. Una de ellas enfatizó que corresponde a las autoridades investigar posibles delitos y determinar responsabilidades, en lugar de realizar acusaciones sin pruebas.

Al final, el colectivo reiteró que sus demandas permanecerán por vías institucionales y de diálogo.