Sedatu niega predialazo por POZMVM y modificará proyecto para evitar confusiones; PAN anuncia amparos

Sedatu modificará el proyecto para que se eviten malas interpretaciones

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que modificará el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) con el fin de evitar que haya mal entendidos, como lo es el aumento del predial, modificaciones a los valores catastrales o supuestos remates de terrenos baldíos.

El anuncio se da tras criticas del PAN de la Ciudad de México y luego de que anunciara que promoverá amparos contra el POZMVM ya que considera nueve puntos de alerta para el patrimonio familiar; ente ellos, cambios relacionados con los valores catastrales, cobros a terrenos baldíos, mecanismos de subasta y más.

Recientemente, la controversia también llevó a la bancada de Morena en el Congreso local a solicitar cambios en la redacción para evitar interpretaciones confusas.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de Sedatu, José Iracheta Carroll, reiteró que el programa no contempla un “predialazo” y explicó que los ajustes buscarán precisar sus alcances a partir de las observaciones recibidas durante la consulta pública, que comenzó el 24 de septiembre y concluirá el 22 de noviembre.

“Tal vez en algún anexo empezar a ser un poco más precisos, justo para evitar malas interpretaciones”, señaló.

La dependencia aseguró que el POZMVM se trata de un instrumento de planeación territorial sin atribuciones fiscales o recaudatorias.

Pide PAN retirar documento

El conferencia de prensa, la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, acompañada por legisladores y representantes del partido, exigió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, solicitar formalmente el retiro del documento sometido a consulta pública.

“Si realmente no quieren predialazo ni los nueve riesgos detectados, que la jefa de Gobierno lo retire por escrito y formalmente”, sostuvo.

Entre los nueve puntos que Acción Nacional considera riesgosos se encuentran la posible actualización de valores catastrales, un nuevo gravamen para ciertos predios baldíos o subutilizados, mecanismos de subasta, recuperación de terrenos vacantes, cambios de uso de suelo y cobros asociados a una mayor capacidad de construcción.

El partido también cuestionó los planteamientos sobre la recuperación de plusvalías, los precios máximos en determinadas zonas de interés social y la creación de reservas públicas de suelo.

A partir de estas preocupaciones, anunció que impulsará amparos, organizará foros de Parlamento Abierto y promoverá la participación ciudadana durante la consulta.

De manera paralela, los panistas solicitarán en la Cámara de Diputados la comparecencia de la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, y en el Congreso capitalino la del secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, para que expliquen los alcances del proyecto.

El POZMVM busca establecer lineamientos de coordinación para el desarrollo de la zona metropolitana, integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.