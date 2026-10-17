Capacitan especialistas de la ATF a personal de la FGJ para rastreo de armas

Curso El curso reunió a 24 especialistas en balística. (FGJCDMX)

Especialistas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, capacitaron a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el uso de una plataforma informática que permite rastrear la procedencia de armas de fuego a partir de datos como el número de serie y consultar información sobre su fabricación y primera venta en Estados Unidos.

El curso reunió a 24 especialistas en balística: siete de la Fiscalía capitalina, tres de la Fiscalía General de la República (FGR) y 14 de las Fiscalías de Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tamaulipas, Nayarit y Estado de México.

Durante la capacitación, realizada del 14 al 16 de octubre, en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES), las y los participantes recibieron formación teórica y práctica sobre el funcionamiento y la configuración de esta herramienta tecnológica, incluidos los procedimientos para registrar solicitudes de rastreo, consultar resultados y analizar la información obtenida para apoyar las investigaciones.

Al inaugurar el curso, Jorge Adrián Gómez Carreño, titular del IFPES, explicó la importancia de esta capacitación para el desarrollo de las investigaciones:

“Esta actividad responde a una necesidad concreta: fortalecer las capacidades de nuestro personal para consultar, analizar e intercambiar información. El e-Trace permitirá dar seguimiento a las solicitudes de rastreo y consultar información que pueda aportar elementos relevantes para conocer el origen y la trayectoria de las armas de fuego, identificar posibles vínculos, así como fortalecer las líneas de investigación”.

En la clausura, William Dokurno, director adjunto de Programas en Armas y Seguridad Fronteriza de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México, destacó la relevancia de la plataforma para investigar el tráfico ilegal de armas y facilitar el intercambio de información entre las instituciones de procuración de justicia del país.

“El sistema e-Trace de la ATF es una herramienta clave para investigar el tráfico de armas. Cada rastreo que ustedes registran ayuda a identificar el origen de las armas y las redes que las trafican. El día de hoy es aún más importante, ya que se completa la conexión de las 32 entidades federativas y de la Fiscalía General de la República a e-Trace”, expresó.