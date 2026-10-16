Deportado y a prisión: ¿Qué sigue para el agresor de recepcionista en hotel de Santa Fe?

Caso hotel de Santa Fe: agresor de recepcionista fue deportado a Tijuana y va directo a prisión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó la detención de Octavio “N” por tentativa de feminicidio tras agredir a una recepcionista en un hotel en Santa Fe; asimismo, fue deportado por las autoridades estadounidense y entregados a la Policía de Investigación (PDI) de Baja California.

Octavio “N” será trasladado a la Ciudad de México al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en CDMX y donde será puesto a disposición de un juez.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El 29 de junio del presente año, Octavio “N” agredió de manera física y verbal a una recepcionista que se encontraba laborando en el hotel Park Life Paradox Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa.

Cámaras de seguridad capturaron los hechos donde se muestra al imputado romper los teléfonos de la víctima, además de tirarla al suelo y golpearla repentinas veces.

Después de que el caso se viralizara, y ante la sospecha de que saliese de territorio mexicano, se lanzó una Ficha Roja de Interpol, donde se activaron las alertas migratorias e inició el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos.

El imputado fue detenido en San Diego, California por autoridades estadounidenses, posteriormente fue deportado y entregado a los agentes de la PDI en Tijuana, Baja California.

¿Cuál es el proceso que sigue ante la captura de Octavio “N”?

Primero se realizará una audiencia inicial, prevista para este fin de semana, en la cual se definirá si se dicta prisión preventiva durante el avance del proceso; por la clasificación del caso podría solicitarse prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a las condiciones legales aplicables.

Posteriormente, el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso; la Fiscalía deberá reunir y presentar pruebas para la investigación complementaria.

Finalmente, se valorarán las elementos reunidos y se determinará si existe responsabilidad penal; en caso de tener una respuesta positiva, se le otorgará la pena correspondiente al delito.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

De acuerdo con las leyes mexicanas actuales, Octavio “N” podría enfrentar una condena de 26 a los 40 años de prisión, lo que equivale a dos terceras partes de la pena establecida por el delito consumado. Igualmente, deberá de reparación del daño a la víctima.

Todo dependerá de su defensa durante el proceso judicial y las circunstancias que establezca el juez.