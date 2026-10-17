Movilizaciones hoy 17 de octubre en CDMX Calles afectadas, horarios y alternativas viales (Pexels)

Para este sábado 17 de octubre, la Ciudad de México será el escenario de diversas actividades y movilizaciones que afectarán tanto la movilidad vial como la de las personas que se trasladen en la ciudad el día de hoy. Conoce cuál es la agenda citadina para que tomes las debidas precauciones y conozcas qué alternativas podrás tomar.

Los principales puntos afectados serán Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y Monumento a la Revolución. También a lo largo del día habrá distintas rodadas motociclistas que afectarán la circulación en vialidades como Insurgentes.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 17 de octubre en la CDMX?

Para este sábado se tienen previstas distintas movilizaciones y eventos de esparcimiento que afectarán la circulación en toda la ciudad; principalmente a las 12:00 horas se realizará el “Desfile de Alebrijes Monumentales 2026″, que partirá desde el Zócalo capitalino hasta la fuente de la Diana Cazadora.

También por la noche se realizarán distintos conciertos, como el de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional, el de Martin Garrix en el Palacio de los Deportes, así como el evento deportivo en el Estadio Banorte.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Dos marchas; la de mayor aforo partirá de la Secretaría de Energía.

Al menos 8 concentraciones ciudadanas.

3 rodadas de motociclistas.

3 rodadas ciclistas.

31 eventos de esparcimiento.

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera de las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en el centro de la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales:

Evento Estadio Banorte

Srta. Úrsula.

Sto. Tomás.

Viaducto Tlalpán.

Anillo Periférico.

Evento Palacio de los Deportes

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.

Av. Té.

Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso

Evento: Desfile de Alebrijes Monumentales 2026

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Av. Chapultepec.

Eje 1 Oriente.

Fray Servando T. de Mier

Evento Pepsi Center

Av. División del Norte.

Av. Colonia del Valle.

Río Becerra

¿Afectaciones en el transporte público? El estado del metro y Metrobús

Hasta el momento, el Metro de la CDMX no ha reportado el cierre de ninguna de sus estaciones; no obstante, por la presencia de lluvia en distintas partes de la ciudad, implementó marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12 y B; además, por los distintos eventos en la ciudad, se espera gran afluencia de gente.

Por otro lado, el Metrobús notificó que habría modificaciones en su servicio de las líneas 1 y 3 desde las 12:00 hasta las 19:00 horas de hoy, mientras que en las líneas 4 y 7 desde las 11:00 a 19:00 horas.

Las estaciones que no tendrán servicio son: