Atzán 2026 abre con “La Bella Durmiente” ante 5 mil asistentes en Atizapán

Festival de las Artes Atzán 2026 Ofrecerá espectáculos gratuitos hasta el 25 de octubre además de obras de ballet y musicales para toda la familia

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, inauguró la quinta edición del Festival de las Artes Atzán 2026 con una presentación de “La Bella Durmiente”, a cargo del Ballet de Monterrey, que reunió a 5 mil asistentes y marcó el inicio de diez días de actividades culturales gratuitas en el municipio.

Acompañado por su esposa, Paty Arévalo, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, el alcalde dio comienzo a la programación que se desarrollará del 16 al 25 de octubre, con propuestas de danza, música y teatro dirigidas a las familias atizapenses.

Durante la apertura, Rodríguez señaló que el festival busca acercar espectáculos de calidad nacional e internacional a la población sin que el costo de entrada sea una limitante. También invitó a los habitantes a participar en las actividades y aprovechar la oferta artística preparada para esta edición.

Festival de las Artes Atzán 2026 presentación de “La Bella Durmiente”, a cargo del Ballet de Monterrey

Ballet para abrir el festival

La puesta en escena de “La Bella Durmiente” estuvo a cargo del Ballet de Monterrey, compañía con más de 30 años de trayectoria. La obra se presentó con base en la coreografía clásica de Marius Petipa, música de Piotr Ilich Chaikovski y dirección artística de Yosvani Ramos.

La combinación de danza y música dio inicio a la programación de Atzán 2026, que contempla distintas expresiones artísticas para acercar al público a espectáculos escénicos y musicales.

La presentación inaugural fue uno de los eventos centrales de esta edición, con la que el gobierno municipal busca mantener una oferta cultural gratuita y generar espacios de convivencia para habitantes de distintas edades.

Festival de las Artes Atzán 2026 Ofrecerá espectáculos gratuitos hasta el 25 de octubre además de obras de ballet y musicales para toda la familia

Música, ballet y musicales

La cartelera continuará hasta el 25 de octubre con un total de 25 espectáculos. Entre las presentaciones musicales anunciadas se encuentran Natalia Jiménez, Reik y Yuri, además de propuestas escénicas para diferentes públicos.

El programa también contempla “El lago de los cisnes”, interpretado por el Ballet de Kiev, así como los musicales “Aladín”, “Hércules” y “Mamma Mia!”. A estas actividades se suma “Ópera Prima Rock: Tributo a Queen”, entre otras propuestas que llegarán a distintos espacios de Atizapán de Zaragoza.

Con esta variedad de presentaciones, el festival reúne opciones de música, danza clásica y teatro musical durante diez días, con acceso gratuito para las familias.

Festival de las Artes Atzán 2026 Ofrecerá espectáculos gratuitos hasta el 25 de octubre además de obras de ballet y musicales para toda la familia

Acceso gratuito a la cultura

En su quinta edición, Atzán busca ampliar las posibilidades de que los habitantes del municipio asistan a espectáculos artísticos sin pagar una entrada. La administración municipal plantea estas actividades como una forma de promover la convivencia familiar y acercar distintas expresiones culturales a la población.

La programación continuará durante los próximos días con presentaciones de artistas nacionales y compañías de danza, además de producciones musicales dirigidas a públicos diversos.

El festival concluirá el 25 de octubre, después de diez días de actividades con las que el municipio busca mantener espacios de participación cultural e identidad local.