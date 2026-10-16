Ejecutan orden de aprehensión contra hombre que intentó matar a recepcionista en Santa Fe

Detenido Octavio "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) ejecutó una orden de aprehensión contra Octavio “N”, sujeto que intentó asesinar a una recepcionista de un hotel en la zona de Santa Fe, de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Octavio “N” es señalado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cuando la golpeó y agredió verbalmente, hecho que ocurrió el pasado 29 de junio.

Ante la posibilidad de que Octavio “N” hubiera salido del país, la Fiscalía capitalina se comunicó con autoridades estadounidenses y compartió información para contribuir a su búsqueda y localización. Esto permitió identificar al imputado en San Diego, California, donde había sido detenido por autoridades migratorias estadounidenses.

Por lo tanto, el 16 de octubre Octavio “N” fue deportado y entregado a autoridades mexicanas en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión. Octavio “N” será trasladado a la Ciudad de México para su ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y su presentación ante la autoridad judicial correspondiente.