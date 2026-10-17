Detienen a ladrones de tractocamión en Ixtapaluca

Detenido Ramses “N” y Luis “N". (SSC y SS)

Policías municipales de Ixtapaluca y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres que robaron un tractocamión en ese municipio.

Tras recibir un reporte, a través de grupos de coordinación sobre el robo de la unidad, ocurrido momentos antes cuando circulaba por la autopista México-Puebla, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se canalizó una unidad de Seguridad Pública Municipal y se alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con los de la Ciudad de México para su atención.

De manera simultánea, se dio seguimiento en tiempo real a la ubicación del tractocamión mediante la señal de su GPS. A través de los sistemas de videovigilancia, se identificó su circulación sobre la carretera federal Cuautla-México, con dirección al norte, a la altura de la colonia El Jaral, en Ixtapaluca.

Autoridades informaron que esta información se compartió con elementos en campo, quienes supieron la trayectoria y las características de la unidad, lo que permitió ubicarla y detener su marcha en la colonia Geovillas de Santa Bárbara, en el mismo municipio, donde lograron el aseguramiento del tractocamión y detuvieron a Ramses “N” y Luis “N”, de 40 y 33 años, respectivamente.