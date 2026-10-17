¿Lloverá en la Marcha Zombie 2026? Horarios, ruta oficial y pronostico del clima para este domingo 18 de octubre (Pexels / Marcha Zombie)

Este domingo, 18 de octubre, se llevará a cabo la edición número 19 de la Marcha Zombie 2026 en la Ciudad de México. Los zombis inundarán la ciudad con el motivo del Día de Muertos y en solidaridad con Alimento para todos, por lo que los organizadores instalarán un punto de acopio.

Por otro lado, debido a cómo han estado las condiciones climáticas los últimos días, los asistentes podrían necesitar algo más que su disfraz; conoce el pronóstico meteorológico para este domingo 18 de octubre.

Pronóstico del clima para la Marcha Zombie 2026: ¿A qué hora hay probabilidad de lluvia?

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para el domingo 18 de octubre se prevé un cielo nublado durante todo el día y durante la tarde estará un ambiente fresco con probabilidad de lluvia con intervalos de chubascos de entre 5 a 25 mm.

No obstante, no todo está perdido para los zombies que se reunirán en la CDMX, ya que el SMN también ha reportado que hay muy poca probabilidad de lluvia en la alcaldía Cuauhtémoc, aunque sí estará casi todo el día nublado.

Ruta oficial y calles cerradas al tránsito vehicular

La Marcha Zombie tendrá como punto de reunión el Monumento a la Revolución a partir de las 11:00 horas, aunque la marcha iniciará hasta las 16:00 horas; en ese intervalo de tiempo se realizarán distintas actividades como una Batalla de Aura y un baile masivo de ‘Thriller’.

Esta será la ruta oficial:

Monumento a la Revolución (punto de reunión)

Av. de la República.

Cruce de Reforma.

Avenida Juárez.

Eje central.

Calle 5 de Mayo

Zócalo

¿Qué actividades habrá en la Marcha Zombie?

De acuerdo a los organizadores, “los zombies también son solidarios”, por lo que se instalará un punto de acopio en el Monumento a la Revolución en colaboración con “Alimento para Todos”, por lo que se podrán donar alimentos como arroz, frijol y enlatados.

También los asistentes se podrán caracterizar con los maquillistas del evento a partir de las 11:00 horas, aunque se recomienda llegar con tiempo porque la marcha iniciará de manera puntual a las 16:00 horas.

A su vez, habrá una pasarela para todos aquellos que quieran mostrar sus disfraces a las 14:00 horas. Para los zombies enamorados se montará una carpa que será un “registro civil” para que se casen, además de la esperada Batalla de Aura y baile masivo de ‘Thriller’.