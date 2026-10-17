Nazario Gutiérrez da seguimiento al proyecto del Distribuidor Vial Nezahualcóyotl en Texcoco

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó una reunión de trabajo para dar seguimiento al proyecto del Distribuidor Vial Nezahualcóyotl, una obra de infraestructura que busca mejorar la movilidad y facilitar los traslados de quienes circulan diariamente por la región.

Durante el encuentro, se abordó la continuidad del proyecto, considerado una intervención importante para fortalecer la conectividad vial y contribuir a mejorar las condiciones de circulación para habitantes y automovilistas que utilizan esta zona. El gobierno municipal señaló que el seguimiento de esta obra forma parte de los esfuerzos para impulsar proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de movilidad de la población y favorezcan el desarrollo de Texcoco y sus alrededores. Gutiérrez Martínez destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno para avanzar en proyectos que puedan beneficiar a las familias texcocanas. En este sentido, la administración municipal mantiene la colaboración con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La coordinación institucional busca dar continuidad a las acciones relacionadas con la infraestructura y mejorar las condiciones de traslado de las personas que diariamente se desplazan por motivos laborales, escolares o personales. El Distribuidor Vial Nezahualcóyotl es un proyecto orientado a fortalecer la conexión entre las vialidades de la región. Su propósito es contribuir a una circulación más eficiente y facilitar los desplazamientos de quienes transitan por esta zona del Estado de México.

La revisión y el seguimiento de este tipo de obras permiten mantener la comunicación entre las autoridades involucradas y dar continuidad a las gestiones necesarias para su desarrollo. Asimismo, la administración municipal destacó que la coordinación con el Gobierno federal es importante para impulsar proyectos que requieren la participación de diferentes instancias y que pueden tener efectos en la movilidad de municipios cercanos. La infraestructura vial representa uno de los aspectos relevantes para el desarrollo regional, debido a que las condiciones de las carreteras y los distribuidores influyen en los tiempos de traslado y en la conexión entre comunidades.

Con esta reunión, el gobierno de Texcoco reiteró su intención de mantener el trabajo conjunto con las autoridades federales para avanzar en el proyecto del Distribuidor Vial Nezahualcóyotl y contribuir a mejorar la movilidad de la población. Las autoridades municipales señalaron que continuarán con las acciones de seguimiento y coordinación para impulsar obras que atiendan las necesidades de las familias y favorezcan el desarrollo de la región.