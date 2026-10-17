PVEM pide reforzar medidas contra la acumulación de basura en CDMX

Con apenas 15% de separación, la CDMX pone a prueba su nuevo modelo de reciclaje (Camila Ayala Benabib)

Ante la acumulación de residuos en calles y espacios públicos de la Ciudad de México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local llamó a reforzar las acciones para reducir la generación de basura y mejorar su manejo, al advertir que la contaminación puede afectar la salud de la población y el medio ambiente.

El vicecoordinador de la bancada, Javier Ramos Franco, señaló que los desechos que no reciben una disposición adecuada pueden terminar en coladeras, barrancas y áreas naturales, lo que contribuye a la contaminación y puede obstruir los sistemas de drenaje.

De acuerdo Con datos de la Secretaría de Medio Ambiente local, la Ciudad de México generó aproximadamente 12 mil 454 toneladas de residuos sólidos al día en 2023, un volumen que representa un reto para la recolección, el aprovechamiento y la disposición final de los desechos.

El legislador planteó fortalecer la separación de residuos desde los hogares, impulsar el reciclaje y promover la participación conjunta de la ciudadanía, las empresas y las autoridades en la reducción de la basura.

Ramos consideró que las medidas para atender esta problemática deben mantenerse de forma permanente y no limitarse a campañas temporales; también destacó la importancia de la educación ambiental para incorporar hábitos de consumo y manejo responsable de los desechos en la vida cotidiana.

Actualmente la capital cuenta con el programa Basura Cero, impulsado por la Sedema, que busca reducir la generación de desechos y aumentar su aprovechamiento mediante acciones de separación, reciclaje y economía circular; entre sus objetivos se encuentra avanzar hacia una ciudad que aproveche cada vez más los materiales que actualmente se desechan.

El legislador sostuvo que acciones como reducir, reutilizar y reciclar pueden contribuir a disminuir la cantidad de residuos que llegan a las calles y a los espacios naturales, además de fomentar una mayor corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

Finalmente, afirmó que el Partido Verde continuará impulsando propuestas relacionadas con la protección ambiental y el manejo de residuos en la capital, con el objetivo de contribuir a una ciudad más limpia y reducir los riesgos asociados con la contaminación.