Raciel Pérez se reúne con vecinos de Bellavista Puente de Vigas en Tlalnepantla

Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, se reunió con vecinas y vecinos de la colonia Bellavista Puente de Vigas para escuchar sus inquietudes, conocer las principales necesidades de la comunidad y dar seguimiento a sus solicitudes. El encuentro forma parte de las acciones del gobierno municipal para mantener comunicación directa con la ciudadanía y conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan los habitantes en sus colonias.

Durante la reunión, el alcalde tuvo acercamiento con las y los vecinos para recibir sus planteamientos y atender las peticiones que forman parte de las demandas de la población. Este tipo de encuentros permite que las autoridades municipales conozcan las necesidades de cada comunidad y den seguimiento a los asuntos que requieren atención por parte de las distintas áreas del ayuntamiento.

El gobierno municipal destacó la importancia de trabajar directamente en territorio, ya que el contacto con los habitantes facilita la identificación de problemas y permite mantener un canal de comunicación entre la población y sus representantes. Asimismo, estas reuniones buscan fortalecer la participación ciudadana en las acciones de gobierno, con el propósito de que las decisiones y los trabajos municipales consideren las necesidades expresadas por las familias de Tlalnepantla. La administración encabezada por Raciel Pérez Cruz señaló que el diálogo con las comunidades es parte de las actividades para construir una ciudad que responda a las demandas de sus habitantes.

Con estas acciones, el gobierno de Tlalnepantla busca mantener el acercamiento con las colonias y dar continuidad a las solicitudes ciudadanas, bajo el compromiso de escuchar a la población y trabajar en la atención de sus necesidades. El encuentro con habitantes de Bellavista Puente de Vigas se suma a las actividades de atención directa que promueve el ayuntamiento como parte de su política de cercanía con la ciudadanía.