Olimpia Coral Melo llevará la conferencia sobre la Ley Olimpia a Naucalpan

La activista se presentará el próximo 21 de octubre en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en una actividad organizada por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Secretaría de las Mujeres del Estado de México.

Naucalpan, Estado de México. Con el objetivo de promover la igualdad sustantiva y generar conciencia sobre la violencia digital contra las mujeres, el municipio de Naucalpan anunció la realización de una conferencia impartida por Olimpia Coral Melo Cruz, activista e impulsora de la llamada Ley Olimpia. La actividad se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre, a las 9:30 horas, en las instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Naucalpan, como parte de las acciones para informar a la población sobre los derechos de las mujeres y las formas de violencia que pueden presentarse a través de internet y las redes sociales.

La conferencia es organizada por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, instituciones que buscan fortalecer la prevención de la violencia de género y fomentar una cultura de respeto hacia las mujeres. Olimpia Coral Melo Cruz es reconocida por su lucha para visibilizar la violencia digital, especialmente aquella relacionada con la difusión de fotografías, videos o contenido íntimo de una persona sin su consentimiento. Su trabajo fue fundamental para impulsar cambios legales en México para sancionar este tipo de agresiones.

La Ley Olimpia no se refiere a una sola ley, sino a un conjunto de reformas que reconocen y sancionan diversas formas de violencia digital y la violación a la intimidad sexual. Estas modificaciones surgieron después de años de lucha de activistas y víctimas que exigieron justicia ante la difusión no consentida de contenido íntimo. El movimiento tomó fuerza a partir de la experiencia de Olimpia Coral, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su autorización. Después de enfrentar las consecuencias personales y sociales de este hecho, decidió impulsar acciones para que otras mujeres no tuvieran que pasar por situaciones similares sin contar con herramientas legales para defenderse. Su historia se convirtió en un referente nacional y contribuyó a que el tema de la violencia digital llegara a las discusiones públicas y legislativas. Con el paso de los años, las reformas relacionadas con la Ley Olimpia se extendieron a las entidades del país, aunque su aplicación depende de las disposiciones legales correspondientes.

Olimpia Coral Melo llevará la conferencia sobre la Ley Olimpia a Naucalpan

En la actualidad, la violencia digital representa un problema que puede afectar la privacidad, la seguridad y la integridad emocional de las personas. Entre estas agresiones se encuentran la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, las amenazas de publicarlo y otras conductas que buscan intimidar, controlar o perjudicar a las víctimas. Por ello, este tipo de conferencias busca acercar información a la ciudadanía sobre la importancia del consentimiento, el respeto a la intimidad y las consecuencias que pueden tener las agresiones cometidas mediante plataformas digitales. Además, la participación de Olimpia Coral Melo permitirá conocer más sobre el origen de este movimiento, los obstáculos que enfrentó para impulsar cambios legales y la importancia de continuar trabajando en la prevención de la violencia contra las mujeres.

La coordinación entre las instituciones municipales y estatales también forma parte de los esfuerzos para promover la igualdad sustantiva, entendida como la creación de condiciones para que mujeres y hombres puedan ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. Con esta actividad, Naucalpan busca abrir un espacio de información y reflexión sobre la violencia digital y la necesidad de construir entornos más seguros, tanto en los espacios públicos como en internet. La cita está programada para el miércoles 21 de octubre a las 9:30 horas, en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Naucalpan. La invitación fue difundida por las instituciones organizadoras para convocar a la población interesada en conocer más sobre la Ley Olimpia y la defensa de los derechos de las mujeres