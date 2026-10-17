Desmantelan a “Los Donovan”, implicados en 28 casos de robo a cuentahabiente

Detenidos Joel “N", alias “Donovan” y Miguel Ángel “N". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Joel “N”, de 31 años, alias “Donovan” y Miguel Ángel “N”, de 43 años.

“Donovan”, es líder del grupo delictivo denominado " Los Donovan", relacionados con 28 casos de robo a cuentahabiente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

Las autoridades de detallaron que como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para inhibir hechos delictivos en la alcaldía Miguel Hidalgo, policías de la SSC de la Ciudad de México detuvieron a estos dos presuntos ladrones.

De acuerdo con las indagatorias policiales y conforme a lo comunicado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, “Los Donovan” son una célula delictiva dedicada al robo a cuentahabiente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, y posiblemente están implicados con 28 robos a cuentahabientes de distintas instituciones bancarias cometidos entre 2018 y 2026.

Para su captura, los agentes se encontraban en recorridos de supervisión y vigilancia en la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, donde los oficiales observaron a dos hombres que al parecer manipulaban lo que parecía ser un arma.

Ante esto, los policías se aproximaron y, tras identificarse, les realizaron una revisión preventiva.

Como resultado de la inspección, les aseguraron un arma de fuego con cargador y tres cartuchos útiles, 88 bolsitas con aparente marihuana, 44 bolsitas con aparente metanfetamina, 20 bolsitas y 19 envoltorios con una sustancia sólida con cocaína, así como un vehículo color negro, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Por estos hechos, los uniformados detuvieron a Joel “N”, alias “Donovan” y Miguel Ángel “N” y, junto con los objetos asegurados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Una vez detenidos, se supo que estos sujetos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Joel “N”, alias “Donovan” por el delito de robo calificado, con cuatro ingresos registrados en 2020 y 2022, mientras que Miguel Ángel “N” cuenta con un ingreso por delitos contra la salud en 2023.