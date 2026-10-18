Canjean 45 armas de fuego en CDMX y entregan más de 257 mil pesos

La acción social “Sí al Desarme, Sí a la Paz” recibió 45 armas de fuego y mil 223 cartuchos de diversos calibres entre el 5 y el 16 de octubre en la Ciudad de México, periodo en el que entregó 257 mil 262 pesos a las personas que participaron en el canje voluntario.

La Secretaría de Gobierno capitalina (Secgob) informó que fueron entregadas 36 armas cortas y nueve largas. En total, participaron 33 personas: 11 mujeres y 22 hombres.

Los módulos de atención se instalaron durante la primera parte del periodo en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, mientras que en la segunda parte operaron en Cuauhtémoc, como parte del recorrido itinerante del programa por las 16 demarcaciones de la capital.

La dependencia detalló que el intercambio se realiza de manera anónima y segura, sin necesidad de efectuar trámites ni proporcionar datos personales. Las armas y los cartuchos recibidos fueron destruidos por elementos del Ejército Mexicano, conforme a las reglas de operación de la iniciativa.

El programa tiene como objetivo retirar armas de fuego de los hogares y reducir los factores de riesgo asociados con la violencia. Además, contempla el intercambio de juguetes bélicos por libros o juguetes didácticos para niñas y niños, con la intención de promover valores de paz y convivencia.