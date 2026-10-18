Morena articula a sus liderazgos en Cuajimalpa rumbo a 2027

Morena comenzó a articular a sus distintos grupos políticos en Cuajimalpa con miras a las elecciones de 2027, cuando buscará recuperar la alcaldía, actualmente encabezada por el panista Carlos Orvañanos.

El partido anunció que sus reuniones entre liderazgos locales forman parte de las acciones para establecer acuerdos, fortalecer la estructura territorial y coordinar a la militancia de cara a la próxima contienda electoral, en la que el partido pretende ampliar su presencia en la demarcación.

Los perfiles relacionados con esta reorganización son Adrián Rubalcava, actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y Gonzalo Espina Miranda, magistrado representante del Gobierno Federal en la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

La intención es reunir a los grupos con presencia política en Cuajimalpa y construir una ruta común para competir por el gobierno de la demarcación, en concordancia con el proyecto político de Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Espina plantea fortalecer el trabajo territorial

Gonzalo Espina mencionó la importancia de mantener el contacto directo con los habitantes de las colonias mediante recorridos y encuentros vecinales, con el propósito de conocer las necesidades de las comunidades.

“Los días de descanso también son una oportunidad para recorrer las colonias, reunirnos con los vecinos y conocer de primera mano qué hace falta en cada comunidad. Nuestro compromiso es mantenernos cerca de la gente y trabajar de manera coordinada para encontrar soluciones”, señaló.

El trabajo territorial se perfila como uno de los ejes de la reorganización política, con el que los distintos grupos buscan ampliar la presencia de Morena en una alcaldía gobernada por el PAN.

También sostuvo que la coordinación entre los participantes es necesaria para impulsar un proyecto que atienda las demandas de la población.

“Queremos que Cuajimalpa avance y que sus habitantes tengan mejores oportunidades. Por eso es importante sumar esfuerzos, mantener la unidad y construir un proyecto que responda a las necesidades reales de la alcaldía”, expresó.

En contexto está la movilización de los liderazgos en el que la dirigencia capitalina de Morena ha planteado como objetivo recuperar las demarcaciones que actualmente gobierna la oposición.

Sin embargo, la definición de las candidaturas para 2027 deberá realizarse mediante los procedimientos internos del partido, por lo que todavía no se ha establecido quién encabezará la propuesta electoral en Cuajimalpa.

Las reuniones y los recorridos vecinales anticipan una etapa de acercamientos y acuerdos entre los grupos interesados en participar en la contienda.

El objetivo es llegar a las elecciones con una estructura territorial consolidada y una propuesta con la que Morena pueda disputar nuevamente el gobierno de la alcaldía.