Destina Edomex 750 millones de pesos a 32 obras públicas en el último año





El Gobierno del Estado de México destinó 750 millones de pesos a la construcción de 32 obras públicas durante el último año, con intervenciones en mercados, unidades deportivas, plazas cívicas y espacios urbanos de 21 municipios, informó la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui).

Los proyectos beneficiaron a un millón 829 mil 244 personas y forman parte de las acciones de recuperación y modernización de espacios públicos impulsadas durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Las obras concluidas incluyen la segunda etapa del Mercado Municipal de Xonacatlán, que requirió una inversión cercana a 22 millones de pesos y beneficiará a 113 mil 280 habitantes, así como la segunda etapa del mercado de Melchor Ocampo, en la que se destinaron alrededor de 14 millones de pesos para atender a más de 3 mil 500 personas.

Además, se invirtieron más de 268 millones de pesos en el mejoramiento del entorno urbano de las zonas industriales de Atlacomulco, Toluca, Chalco y Tultitlán, como parte de la estrategia estatal denominada “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

En el rubro deportivo, se construyó una pista de tartán en la Unidad Deportiva Luis Camarena, en Ocoyoacac, y la Unidad Deportiva Atlatongo, en Teotihuacán. También se rehabilitaron la Unidad Deportiva Faustino Jacinto Vázquez, en Villa del Carbón; el Deportivo Canalejas, en Isidro Fabela, y el Parque Ecoturístico de Tepetlixpa.

Las intervenciones incluyeron trabajos en plazas y centros urbanos. En Temoaya se llevó a cabo la segunda etapa del mejoramiento del entorno de la plaza municipal, mientras que en Otumba se realizaron acciones de embellecimiento del Centro Histórico.

Estas dos intervenciones forman parte del Programa de Mejoramiento del Entorno Urbano en Plazas Principales y Cívicas, que representó una inversión superior a 59 millones de pesos y beneficia a 57 mil 931 habitantes.

En San Martín de las Pirámides se rehabilitó la imagen urbana de la avenida Tuxpan, con ampliación de carriles vehiculares, construcción de una ciclovía y andadores peatonales, además de la instalación de mobiliario urbano. En Teotihuacán también se realizaron trabajos de mejoramiento en el bulevar Teotihuacán-Maquixco.

A las acciones se sumaron la rehabilitación del Auditorio Municipal y la Casa de Cultura de Ixtapan del Oro, así como la reconstrucción del puente peatonal Neftalí.

En el balance de los tres primeros años de gobierno, la administración estatal reportó la ejecución de 102 obras para construir, rehabilitar y modernizar espacios públicos, con una inversión acumulada superior a 2 mil 200 millones de pesos.