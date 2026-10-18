CDMX Marchas y bloqueos en CDMX este domingo 18 de octubre (Pexels)

La Ciudad de México registrará este domingo 18 de octubre diversas marchas, concentraciones y eventos deportivos que afectarán la circulación vehicular en varios puntos importantes de la capital del país.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mayor actividad de protestas se concentrará en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas planear sus traslados y anticipar salidas.

¿Cuáles son las marchas y movilizaciones hoy en la CDMX?

Las manifestaciones abarcarán causas sociales, justicia, derechos cannábicos y defensa de los animales, con cierres intermitentes en avenidas principales:

Juzgados Penales (colonia Doctores): El colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” se concentra en Dr. Lavista 114 previo a la audiencia sobre el caso de los dos fotoperiodistas fallecidos en el Festival AXE Ceremonia 2025.

El colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” se concentra en Dr. Lavista 114 previo a la audiencia sobre el caso de los dos fotoperiodistas fallecidos en el Festival AXE Ceremonia 2025. Marcha desde el Ángel de la Independencia: Integrantes de la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett realizan la caminata “Visibilizando al Síndrome de Rett” hacia el Monumento a la Revolución.

Integrantes de la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett realizan la caminata “Visibilizando al Síndrome de Rett” hacia el Monumento a la Revolución. Marcha por el Agua hacia el Zócalo: El grupo Shampoo Club marcha desde el Ángel de la Independencia con destino a la Plaza de la Constitución contra la privatización y contaminación del recurso hídrico.

El grupo Shampoo Club marcha desde el Ángel de la Independencia con destino a la Plaza de la Constitución contra la privatización y contaminación del recurso hídrico. Monumento a la Revolución: Concentración política y cultural de la organización “Regina de Sena México-Brasil Contra el Golpe” en la Plaza de la República.

Concentración política y cultural de la organización “Regina de Sena México-Brasil Contra el Golpe” en la Plaza de la República. Plaza Tlaxcoaque y puntos cannábicos: Evento “Founda Unity” de la colectiva “Hijas de la Cannabis” en Fray Servando y Tlaxcoaque. En paralelo, la Plataforma 4:20 realiza jornadas informativas en el Monumento a la Madre, Narvarte Poniente (División del Norte) y la colonia 20 de Noviembre (Gustavo A. Madero).

Evento “Founda Unity” de la colectiva “Hijas de la Cannabis” en Fray Servando y Tlaxcoaque. En paralelo, la Plataforma 4:20 realiza jornadas informativas en el Monumento a la Madre, Narvarte Poniente (División del Norte) y la colonia 20 de Noviembre (Gustavo A. Madero). Venustiano Carranza: Colectivos animalistas protestan frente a un establecimiento de la calle Sinaloa 111 contra el presunto maltrato animal en prácticas rituales.

Colectivos animalistas protestan frente a un establecimiento de la calle Sinaloa 111 contra el presunto maltrato animal en prácticas rituales. Centro Histórico: Evento cultural del Colectivo de Inquilinos en República de Cuba 11 tras la expropiación del inmueble expropiado en favor de las familias.

¿Qué calles presentan afectaciones viales?

Desde las primeras horas del día, el tránsito sobre Paseo de la Reforma presenta cortes parciales por la formación de contingentes en la zona del Ángel de la Independencia. Asimismo, el paso vehicular en las inmediaciones del Monumento a la Revolución permanece restringido debido al desarrollo de la 5ta. Carrera “Mi Lucha es Rosa 2026”.