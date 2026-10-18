Estado de México alista a brigadistas ante posible sequía prolongada





El Gobierno del Estado de México capacitó a personal de nuevo ingreso del Cuerpo de Dragones para la prevención y combate de incendios forestales, ante los pronósticos de una posible sequía prolongada durante los próximos meses.

La Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), impartió los cursos S-190 “Introducción al Comportamiento del Fuego” y S-130 “Combatiente Forestal”, como parte de los preparativos para la temporada de incendios 2026-2027.

Las actividades se realizaron de manera simultánea en los centros regionales de Donato Guerra y Texcoco, con una duración de cuatro semanas y componentes teóricos y prácticos.

Los contenidos incluyeron el análisis de los factores que influyen en el comportamiento del fuego, entre ellos la topografía, los combustibles y las condiciones atmosféricas, así como el uso del equipo de protección personal, el manejo de motobombas Mark III y la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes.

En la apertura de la capacitación, el director general de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez, señaló que la preparación busca fortalecer tanto la protección de los recursos forestales como la seguridad de los combatientes durante las labores en campo.

“La probabilidad es alta y la preocupación de todos nosotros es estar bien pertrechados, tener los mejores conocimientos, el mejor equipamiento”, afirmó, al resaltar la importancia de mantener vigilancia, comunicación y rutas de escape ante posibles contingencias.

La capacitación estuvo a cargo de instructores certificados de Probosque y Conafor y estuvo dirigida principalmente a quienes se incorporaron recientemente al Cuerpo de Dragones.

Probosque indicó que las acciones forman parte de la preparación para atender incendios durante la temporada 2026-2027 y buscan reducir los riesgos para las brigadas que participan en estas labores.

El organismo también informó que mantiene acciones de capacitación dirigidas a brigadas comunitarias, ejidales y oficiales de los 125 municipios del Estado de México, con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de incendios y proteger los bosques y zonas de recarga de mantos acuíferos.