Atzán 2026 llena de música, teatro y arte los espacios públicos de Atizapán

Festival Internacional de las Artes Atzán 2026

Con una oferta artística dirigida a públicos de todas las edades, el Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 celebró este domingo 18 de octubre su cuarto día de actividades, con espectáculos de música, teatro y artes visuales en distintos puntos del municipio.

En su quinta edición, el encuentro cultural, impulsado por el gobierno municipal que encabeza el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, busca ampliar el acceso a las manifestaciones artísticas y promover los espacios públicos como lugares de convivencia y esparcimiento para las familias atizapenses.

La jornada dominical comenzó al mediodía en el Palacio Municipal con Tributo a Toy Story, el musical, una presentación inspirada en los personajes de la popular historia animada, que convocó a niñas, niños y adultos para disfrutar de una propuesta de entretenimiento familiar.

Posteriormente, a las 13:00 horas, la Plaza La Antigua recibió Atzán, la materia de los sueños, una exhibición de artes visuales enfocada en acercar a los asistentes a la creatividad y a diversas formas de expresión artística.

La programación continuó a las 18:00 horas en el Teatro Zaragoza, donde la compañía La Trouppe presentó Jazzpeando, un espectáculo que combina elementos teatrales y musicales mediante una propuesta lúdica para el público.

El cierre de las actividades tuvo lugar en el escenario principal del Palacio Municipal con Ópera Prima Rock: Tributo a Queen. El espectáculo, dedicado a la emblemática banda británica, animó a los asistentes con interpretaciones de sus temas más reconocidos, en una presentación que invitó al público a cantar y bailar.

Con esta programación, el Festival Internacional de las Artes Atzán 2026 continúa su apuesta por acercar la cultura a la población y ofrecer alternativas de entretenimiento en la propia comunidad.

La quinta edición del encuentro forma parte de la estrategia del gobierno municipal para fortalecer la vida cultural de Atizapán de Zaragoza y generar espacios de participación y convivencia a través de distintas disciplinas artísticas.