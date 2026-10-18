Rentas industriales en el Valle de México suben 3.5% en el tercer trimestre

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Las rentas de inmuebles industriales en el Valle de México aumentaron 3.5 por ciento durante el tercer trimestre de 2026, en comparación con el periodo anterior, con un precio promedio de 10.72 dólares por metro cuadrado al mes, el más alto del país, aunque el ritmo de crecimiento fue menor al registrado entre abril y junio, cuando alcanzó 13 por ciento.

El comportamiento forma parte de una tendencia de moderación en los precios de los inmuebles comerciales e industriales, de acuerdo con los informes trimestrales de oficinas, naves industriales y locales comerciales elaborados por Spot2, plataforma de inteligencia inmobiliaria especializada en estos segmentos.

A escala nacional, la renta promedio de naves industriales llegó a 8.80 dólares por metro cuadrado mensual entre julio y septiembre, un incremento de 2.3 por ciento respecto del trimestre previo, cuando el alza fue de 8.9 por ciento. Sin embargo, desde el cierre del primer trimestre, cuando el promedio era de 7.90 dólares, el encarecimiento acumulado asciende a 11.4 por ciento.

El análisis señala que, además de la ubicación, la disponibilidad de energía eléctrica y las condiciones en que se entregan los inmuebles influyen cada vez más en los precios.

La infraestructura instalada y la posibilidad de comenzar operaciones sin realizar adecuaciones representan factores relevantes para las empresas que buscan espacios.

En el mercado de oficinas, las rentas promedio nacionales avanzaron 0.6 por ciento, al pasar de 21.71 a 21.85 dólares por metro cuadrado mensual, después de un incremento de 4 por ciento en el segundo trimestre.

En el Valle de México, 65 por ciento de la demanda de oficinas se concentra en espacios acondicionados, 24 por ciento en inmuebles amueblados y 11 por ciento en espacios en obra gris, que requieren trabajos para quedar listos para su uso.

Las diferencias de precio entre estos formatos varían según la zona. El sobreprecio de las oficinas amuebladas frente a las entregadas en obra gris oscila entre 4 por ciento en Polanco Anzures y 60 por ciento en Polanco Lagos.

En Lomas Altas alcanza 57 por ciento y en Roma-Condesa, 42 por ciento, mientras que la mediana de los 16 submercados analizados se sitúa cerca de 20 por ciento.

En el segmento industrial, el informe identifica también cambios en la distribución de la demanda hacia zonas metropolitanas con disponibilidad de suelo para proyectos de gran tamaño.

En el corredor AIFA-Zumpango, cerca de 80 por ciento de los requerimientos corresponde a naves de más de 10 mil metros cuadrados, con una renta promedio de 10.12 dólares por metro cuadrado, cercana a los 10.40 dólares registrados en Cuautitlán.

El documento advierte que la expansión de estos polos requiere anticipar las necesidades de suministro eléctrico y conectividad vial para que los inmuebles puedan operar. La disponibilidad de suelo, por sí sola, no garantiza que los proyectos cuenten con la infraestructura necesaria.

En el mercado de locales comerciales, el promedio nacional registró una reducción de 0.5 por ciento, al pasar de 27.70 a 27.56 dólares por metro cuadrado mensual.

No obstante, los movimientos fueron distintos entre ciudades: Monterrey reportó un aumento de 12.3 por ciento, mientras que Querétaro tuvo una disminución de 12.6 por ciento.

El Valle de México mantuvo una participación importante en la actividad de los tres segmentos. Según los datos de Spot2.mx, concentró 83 por ciento de las visitas a oficinas, 62 por ciento de las correspondientes a inmuebles industriales y 75 por ciento de los nuevos espacios comerciales publicados.

Los tres informes sumaron más de mil 680 visitas físicas agendadas a inmuebles que, en conjunto, representan más de 1.3 millones de metros cuadrados durante el periodo analizado.

Los factores que podrían incidir en la evolución del mercado son las limitaciones en el suministro de energía y su infraestructura de transmisión, las condiciones de financiamiento y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El avance del nearshoring se refleja principalmente en la expansión de empresas que ya operan en el país.

Spot2 precisa que los precios considerados corresponden a las rentas de salida publicadas en su plataforma durante septiembre de 2026 y no necesariamente a los montos finales pactados entre propietarios e inquilinos.

La firma prevé que los incrementos continúen a un ritmo más moderado y que los inmuebles con infraestructura y condiciones para iniciar operaciones mantengan precios superiores a los de aquellos que requieren adecuaciones.