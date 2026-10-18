Iztacalco inicia tres Caminos de Paz con obras de iluminación y rehabilitación de calles

La alcaldía Iztacalco inició los trabajos de los tres nuevos Caminos de Paz, correspondientes a las intervenciones séptima, octava y novena de esta estrategia, que contempla obras de iluminación, rehabilitación de banquetas, reparación de pavimento y mantenimiento de infraestructura urbana en cuatro colonias de la demarcación.

Las obras se desarrollan en Agrícola Oriental, Reforma Iztaccíhuatl, Militar Marte y Agrícola Pantitlán, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad peatonal y el estado de las calles, mediante acciones que incluyen instalación y reforzamiento de luminarias, señalamiento horizontal, reparación de rejillas pluviales, desazolve y poda de árboles.

El séptimo Camino de Paz corresponde a la colonia Agrícola Oriental, sobre Oriente 257, en el tramo de Sur 20 a avenida Zaragoza, donde se intervendrán mil 900 metros lineales. El proyecto contempla la instalación de 101 luminarias tipo vela y el reforzamiento de otras 125 luminarias urbanas.

También se construirán y rehabilitarán banquetas en 69 puntos, equivalentes a mil 360 metros cuadrados, y se realizarán trabajos de bacheo y reencarpetado en más de mil 100 metros cuadrados. A esto se suman 950 metros cuadrados de señalamiento horizontal, la sustitución de 32 rejillas pluviales y el desazolve de 250 metros lineales.

En materia de arbolado, se prevé la poda de 18 ejemplares y la tala de seis, estas últimas con el dictamen correspondiente.

La octava intervención abarcará las colonias Reforma Iztaccíhuatl y Militar Marte, sobre la calle Playa Encantada, desde avenida Plutarco Elías Calles hasta calzada de La Viga, en una extensión aproximada de mil 210 metros lineales.

En ese tramo se instalarán 62 luminarias tipo vela y se reforzarán 76 luminarias urbanas. Además, se construirán o rehabilitarán banquetas en 23 puntos, con una superficie de 226 metros cuadrados, y se efectuarán trabajos de bacheo y reencarpetado en más de 300 metros cuadrados.

El proyecto incluye 550 metros cuadrados de señalamiento horizontal, la reparación de 32 rejillas pluviales y el desazolve de 140 metros lineales. También se contempla la poda de 12 árboles y la tala de uno, con el dictamen correspondiente.

Por su parte, el noveno Camino de Paz se realizará en Agrícola Pantitlán, con una longitud estimada de mil 810 metros lineales. Los trabajos prevén la instalación de 92 luminarias tipo vela y el reforzamiento de 235 luminarias urbanas.

En esta colonia también se intervendrán 14 puntos de banquetas, se realizarán labores de bacheo y reencarpetado en más de mil 300 metros cuadrados y se colocarán 950 metros cuadrados de señalamiento horizontal. Las acciones incluyen la sustitución de ocho rejillas pluviales, el desazolve de 450 metros lineales y la poda de 14 árboles.

La alcaldesa Lourdes Paz señaló que la estrategia busca atender de manera integral las necesidades de servicios urbanos en las colonias y recuperar espacios públicos para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia.

Las tres intervenciones suman aproximadamente cuatro mil 920 metros lineales. Entre los trabajos anunciados destacan la instalación de 255 luminarias tipo vela, el reforzamiento de 436 luminarias urbanas y la rehabilitación de pavimento, banquetas e infraestructura pluvial en los tramos contemplados.