Brugada prevé firmar en 15 días acuerdo con la UNAM para nuevo plantel

La jefa de Gobierno, Clara Brugada prevé firmar a finales de octubre un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para construir un nuevo plantel de educación superior en la Ciudad de México, a fin de ampliar los espacios disponibles para los jóvenes que buscan ingresar a la universidad.

El gobierno capitalino financiará la construcción de las instalaciones, mientras que la UNAM tendrá a su cargo el equipamiento y la operación del inmueble. La ubicación, las carreras que se impartirán, el monto de inversión y la fecha de inicio de las obras todavía están pendientes de definición.

Clara Brugada señaló que su administración analiza distintas opciones para establecer la nueva sede y adelantó que el proyecto se desarrollará en coordinación con la universidad y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal, que participará en la definición de la oferta académica.

Sostuvo que la iniciativa busca incrementar la capacidad de atención a los aspirantes a la educación superior en la capital. “No queremos más rechazados”, afirmó al referirse a la necesidad de ampliar la matrícula universitaria.

La apertura del plantel será gradual, conforme avance la construcción, dijo, aunque no precisó cuándo podrían comenzar las actividades académicas.

Buscan sede en el suroriente

El gobierno ya revisa posibles terrenos para el proyecto, según explico la mandataria, pero aclaró que las opciones mencionadas durante la conferencia en las zonas de Iztapalapa y Tláhuac no corresponden a las alternativas que actualmente estudia su administración.

La selección del predio deberá consultarse con la UNAM antes de tomar una decisión definitiva. Además, el terreno tendrá que ser propiedad del gobierno y reunir las condiciones necesarias para construir las instalaciones y facilitar el acceso de los estudiantes.

“Lo que considero es que el suroriente es el lugar en que más falta le hace educación”, señaló la jefa de Gobierno, al explicar la orientación territorial de la propuesta.

La mandataria tampoco adelantó qué licenciaturas o programas académicos ofrecerá el plantel. Indicó que esa decisión se tomará como parte del trabajo conjunto entre las instituciones participantes, de acuerdo con las necesidades educativas que se busque atender.

Mencionó que, además de Ciudad Universitaria y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la UNAM cuenta con otras instalaciones en el Estado de México, dentro de la zona metropolitana. En ese contexto, consideró que el nuevo proyecto permitiría ampliar la presencia de la institución en territorio capitalino.

La jefa de Gobierno adelantó que el próximo año su administración presentará otras iniciativas relacionadas con la educación, con la intención de aumentar la cobertura en el nivel superior y atender la demanda de ingreso.