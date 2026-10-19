UACM Cuautepec realizará coloquio internacional de estudios semióticos del 21 al 23 de octubre

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel Cuautepec, será sede del Primer Coloquio Internacional de Estudios Semióticos: Horizontes Contemporáneos de la Semiosis, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 2026, con la participación de personas académicas de distintas instituciones de educación superior de México y otros países.

El encuentro tendrá como sede el Aula Magna A, ubicada en la planta baja del edificio 1 del plantel Cuautepec, y contempla actividades presenciales, virtuales e híbridas para dialogar sobre los estudios semióticos y sus aplicaciones en distintos campos del conocimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, se prevé la participación de alrededor de 80 personas académicas. La modalidad a distancia permitirá la intervención de especialistas de países como Francia, Italia, España, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela, además de participantes de diversas entidades de la República Mexicana.

Las actividades están programadas del miércoles 21 al viernes 23 de octubre, con sesiones que abarcan distintos horarios a lo largo de la jornada. El programa académico establece que los horarios de las ponencias corresponden al tiempo de la Ciudad de México.