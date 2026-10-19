Prevén derrama de 3 mil 300 mdp por Día de Muertos en Edomex

La celebración del Día de Muertos dejaría una derrama económica superior a 3 mil 300 millones de pesos en el Estado de México y beneficiaría a cerca de 48 mil negocios, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.

La dependencia prevé que la actividad comercial relacionada con las festividades del 1 y 2 de noviembre favorezca principalmente a establecimientos dedicados a la venta de flores, frutas, verduras, pan, dulces tradicionales, materias primas para repostería y artículos para las ofrendas.

Según las estimaciones, el gasto promedio por familia superaría los 630 pesos, debido a las compras de productos destinados a la elaboración de altares y ofrendas.

El sector florícola es uno de los que registra mayor actividad durante esta temporada. El Estado de México destaca por la producción de cempasúchil, con presencia en municipios como Atlacomulco, Tenancingo, Tenango del Valle, Chimalhuacán, Malinalco, Chicoloapan y Ozumba.

Para los productores de flores, esta festividad representa la segunda fecha de mayor importancia comercial del año, por lo que se espera un incremento en las ventas durante las próximas semanas.

Otro de los sectores favorecidos es el artesanal, en particular quienes elaboran dulces de alfeñique y calaveras de azúcar. La demanda de estos productos también beneficia a proveedores de materias primas, como azúcar y glucosa, así como a quienes comercializan empaques.

La Secretaría de Desarrollo Económico considera que el Día de Muertos marca el inicio del trimestre de mayor actividad económica anual para el comercio mexiquense, debido al consumo asociado con las festividades de noviembre y la temporada de fin de año.

Ante estas expectativas, el gobierno estatal llamó a la población a planificar sus compras y privilegiar el consumo de productos locales, con el propósito de favorecer a productores, artesanos y comerciantes de la entidad.

Los mercados tradicionales y los establecimientos comerciales del Estado de México son algunos de los puntos de venta de los productos utilizados en las ofrendas y celebraciones.