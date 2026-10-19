Entregan rehabilitación de la Unidad Deportiva Ixtapan de la Sal en Edomex

Unidad Deportiva Ixtapan de la Sal

El gobierno del Estado de México entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva Ixtapan de la Sal, con una inversión de 22.4 millones de pesos a través del Programa de Obra Pública.

En el marco de la estrategia “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, el secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), Carlos Maza Lara, destacó que los trabajos abarcaron una superficie de más de 45 mil metros cuadrados y benefician a más de 8 mil 400 habitantes.

Acompañado por la presidenta Municipal de Ixtapan de la Sal, Jessica Rosalío Embriz, Maza Lara recorrió las instalaciones renovadas y reiteró el compromiso del gobierno estatal de realizar obras de calidad que contribuyan al bienestar de las comunidades.

La rehabilitación incluyó una cancha de fútbol de pasto sintético, equipada con porterías, bancas para jugadores y árbitros, así como gradas techadas para que las familias y los aficionados disfruten cómodamente de cada partido.

Asimismo, se construyó una trotapista con piso amortiguante que reduce el impacto en las articulaciones y ofrece un trayecto más cómodo. También incorporaron un sistema de captación de agua de lluvia y alumbrado solar, que permiten aprovechar de manera eficiente los recursos hídricos y energéticos.

La renovación también cuenta con un nuevo pórtico de acceso, andadores de concreto estampado, la rehabilitación del estacionamiento y senderos más accesibles, que mejoran las condiciones de ingreso y movilidad dentro del complejo deportivo.