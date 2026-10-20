Alcanza EdoMéx 85% de cobertura municipal en verificación administrativa





El Gobierno del Estado de México ha firmado convenios de coordinación en materia de verificación administrativa con 106 de los 125 municipios de la entidad, lo que representa una cobertura de 85 por ciento. Los acuerdos buscan transparentar las inspecciones a establecimientos, prevenir actos de corrupción y dar certeza jurídica a los responsables de unidades económicas.

En total siete ayuntamientos se incorporaron recientemente: Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amatepec, Coatepec Harinas, Luvianos, Texcaltitlán y Zacualpan.

Los convenios establecen la participación del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX) en la capacitación y acreditación de los verificadores municipales, quienes deberán cumplir con evaluaciones toxicológicas, psicológicas y de control de confianza para obtener su credencial.

En la firma de los acuerdos, el consejero jurídico estatal, Jesús George Zamora, señaló que la coordinación con los ayuntamientos forma parte de las acciones para fortalecer el Estado de derecho y favorecer el desarrollo económico mediante el cumplimiento de las disposiciones en materias como protección civil, salud, medio ambiente, movilidad, vivienda y comunicaciones.

El funcionario indicó que los municipios incorporados al esquema deberán registrar sus órdenes de visita e inspección en el Registro Estatal de Inspectores, así como identificar y acreditar al personal encargado de realizar estas diligencias.

Las credenciales de los verificadores contarán con un código QR para que los responsables de los establecimientos puedan comprobar la identidad del inspector y verificar que la diligencia esté autorizada por las autoridades competentes.

De acuerdo con la Consejería Jurídica, el registro de las órdenes de inspección y la identificación del personal buscan reducir posibles irregularidades durante las visitas y ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes son objeto de una revisión administrativa.

George Zamora sostuvo que el gobierno estatal está próximo a alcanzar la totalidad de los municipios mediante estos convenios, cuyo propósito, afirmó, es mejorar la coordinación entre las autoridades estatales y locales.

Yasmín Juárez Medrán, directora general del INVEAMEX, señaló que los acuerdos pretenden establecer mecanismos de corresponsabilidad entre los gobiernos municipales y el estatal para promover una gestión transparente y ordenada.

Los siete municipios que se sumaron a la estrategia son encabezados por Brenda Angélica Rivera Abarca, de Almoloya de Alquisiras; Adolfo Jonathan Solís Gómez, de Almoloya de Juárez; Epimaco Casique Vences, de Amatepec; Marco Antonio Díaz Juárez, de Coatepec Harinas; Edder Jesús Jaimes Garduño, de Luvianos; Jesús Mercado Escobar, de Texcaltitlán, y Carlos Rogel Valle, de Zacualpan.

Los alcaldes coincidieron en la importancia de la coordinación institucional y de la capacitación de los servidores públicos encargados de las verificaciones administrativas.