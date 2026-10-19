Misael Pérez se posiciona en Milpa Alta

Las elecciones en la CDMX se acercan y los perfiles se van descubriendo para las 16 alcaldías. Tal es el caso de Milpa Alta, el territorio más rural de la urbe, donde Misael Pérez se posiciona como el abanderado morenista con más posibilidades de ganar los comicios.

En ejercicios del partido resulta en segundo lugar Israel Rosey, mientras que Edén Garcés obtiene el el tercero. La medición confirma el regreso de Pérez Cruz al centro del tablero político de la alcaldía, pues ya fue titular de ésta.

Misael Pérez Cruz es economista, administrador público y docente y encuentra profundamente vinculada con Milpa Alta. Desde esa pertenencia ha desarrollado una trayectoria de más de dos décadas en el servicio público, la academia, la evaluación de programas y la planeación para el desarrollo.

Misael Pérez. El morenista ya fue encargado del despacho de la Alcaldía.

Es originario de Villa Milpa, hijo de Vicente Pérez, comerciante, de quien aprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Su madre, la profesora Carmen Cruz, quien lo inspiró a explorar el mundo y a conocer otras áreas del conocimiento.

Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde cursó la Maestría en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, como becario del Conacyt.

En Milpa Alta ha desempeñado algunas de sus responsabilidades más relevantes: Director General de Administración, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, encargado del despacho de la Alcaldía y Alcalde Sustituto. Entre 2022 y 2024 fue Director Ejecutivo de Participación Ciudadana en Milpa Alta, dentro de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México.

De octubre de 2024 a julio de 2026 volvió a encabezar la Dirección General de Administración de la Alcaldía. Cada cargo ha representado una oportunidad de aprendizaje y una responsabilidad frente a la ciudadanía.

Su trabajo se ha caracterizado por la disciplina administrativa, la revisión cuidadosa de la información, la coordinación de equipos y la búsqueda de procesos más claros, profesionales y sistemáticos.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda y, posteriormente, de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de las Políticas y Programas Sociales.

En el ámbito federal colaboró en la Secretaría de la Reforma Agraria, la Comisión Nacional del Agua y proyectos relacionados con la SAGARPA, FIRCO, CONAFOR y el Colegio de Posgraduados. Participó en estudios de factibilidad, planes de negocio, desarrollo de mercados, capacitación, certificación laboral, sistemas de gestión de calidad y desarrollo organizacional.