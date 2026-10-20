¿Habrá paro nacional del IMSS? Personal de salud prepara marcha para este miércoles 21 de octubre

IMSS Continuarán marchas en la capital esta semana. (cuartoscuro)

Trabajadores del IMSS continuarán manifestaciones en la Ciudad de México durante el transcurso de esta semana. Exigen información sobre estado de negociaciones y cumplimiento de sus demandas.

¿Cuándo y dónde serán manifestaciones del IMSS esta semana?

Después de que la semana pasada se presentaran distintas movilizaciones de trabajadores del IMSS a lo largo del país, el personal de salud prepara otra movilización esta semana para que se atiendan sus demandas. Entre los puntos claves que exigen se encuentran los siguientes:

Incremento salarial del 6.8 al 10 por ciento.

del 6.8 al 10 por ciento. Destitución de Rafael Olivos Hernández como líder del Sindicato Mexicano de Salud y Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud.

como líder del Sindicato Mexicano de Salud y Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud. Más material en hospitales.

en hospitales. Regreso al régimen de pensiones y jubilaciones .

. Reconocimiento de los derechos laborales y sindicales

y sindicales Alto a atentados contra libertad sindical.

Tras el 14 de octubre, día en que el Sindicato Nacional de Trabajadores Del Seguro Social (SNTSS) llevó a cabo una consulta popular en que la mayoría de los agremiados rechazó la propuesta del incremento de 6.8%, se aplazaron las manifestaciones para dar paso al diálogo entre líderes sindicales y autoridades gubernamentales.

Sin embargo, a una semana de las megamarchas que tuvieron lugar a lo largo del país, miembros del sindicato aún no tienen respuesta sobre el posible cumplimiento de sus demandas, por lo que se manifestarán en los próximos días.

Para este martes 20 de octubre no se tiene contemplada una marcha, pero sí habrá una concentración afuera del Palacio Nacional. La denominada “mañanera del IMSS” se organizará para exigir que se proporcione información sobre los acuerdos logrados entre Rafael Olivos y el director general del IMSS, Zoé Robledo. Está convocada para las 7:00 horas de hoy.

Una marcha está agendada para el miércoles 21 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. Trabajadores partirán del Centro Médico Siglo XXI a las 15:00 horas. Se espera que sigan la misma ruta con dirección a las oficinas centrales del IMSS que la semana pasada.

No está prevista una huelga, pero los trabajadores mantienen plantones en dos puntos de la ciudad desde el pasado 9 de octubre. Uno se encuentra en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ubicado en Calle Zamora 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc; y el segundo en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, también en alcaldía Cuauhtémoc.