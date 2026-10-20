Fórmula 1 dejará derrama económica de 22 mil 228 millones de pesos en CDMX

Gran Premio de la Fórmula 1 (Galo Cañas Rodríguez)

La celebración del Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México generará una derrama económica estimada de 22 mil 228 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6.5% respecto a la cifra prevista para 2025, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El evento automovilístico se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se prevé que impulse la actividad comercial, turística y de servicios en distintos puntos de la capital.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, destacó que la permanencia de la máxima categoría del automovilismo internacional en la capital demuestra la capacidad logística, hotelera y comercial de la ciudad para recibir espectáculos de talla mundial.

Hoteles, restaurantes y transporte, entre los beneficiados

De acuerdo con la cámara empresarial, el impacto económico del Gran Premio se distribuirá entre diversos sectores del mercado local, con beneficios para hoteles, plataformas de alojamiento, restaurantes, cafeterías, bares, museos, recintos turísticos, espacios recreativos y tiendas de artesanías.

También se anticipa un incremento en la demanda de servicios de taxi, plataformas de movilidad, agencias de viajes, guías turísticos y empresas dedicadas al traslado de visitantes.

La Canaco señaló que este movimiento comercial contribuirá a fortalecer la actividad de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en la Ciudad de México, al generar oportunidades de venta y prestación de servicios durante los días de competencia.

Venta de boletos, principal fuente de ingresos

La estimación de derrama económica presentada por la organización empresarial contempla distintos rubros relacionados con la realización del evento.

La venta de boletos encabeza las proyecciones, con ingresos estimados en 8 mil 420 millones de pesos. Por su parte, los servicios de guías turísticos, agencias de viajes y traslados representarían ventas por 4 mil 518 millones de pesos.

En el sector hotelero, se prevé una ocupación de entre 85% y 95%, que se traduciría en una captación económica de 366 millones 954 mil pesos.

Asimismo, la cobertura mediática y el impacto publicitario internacional del Gran Premio aportarían un estimado de 8 millones 920 mil pesos, según las cifras difundidas por la Canaco capitalina.

Evento internacional impulsa la competitividad de la capital

Gutiérrez Camposeco destacó que la Fórmula 1 representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de la Ciudad de México y dinamizar las actividades económicas vinculadas al turismo y el entretenimiento.

La cámara empresarial sostuvo que la realización del Gran Premio genera una dinámica comercial favorable para establecimientos de distintos tamaños y contribuye a posicionar a la capital como sede de eventos internacionales.

Con la edición de 2026, el sector comercial espera un nuevo impulso para las empresas locales, particularmente aquellas relacionadas con el hospedaje, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos, ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.