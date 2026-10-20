¿Qué está pasando en Prepa 1 y Prepa 8? Suspenden clases en los planteles de la UNAM este martes 20 de octubre

Situación actual en Prepa 1 y Prepa 8 La Prepa 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM suspende sus actividades este 20 de octubre; por su parte, la Prepa 1 mantiene el cierre de instalaciones con clases a distancia.

Las tensiones crecen en las instituciones públicas de educación media superior que forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), principalmente en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” y la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”, cuyas actividades presenciales se han suspendido este martes 20 de octubre de 2026.

Las medidas se producen después de varios días de movilizaciones, entrega de pliegos petitorios y reuniones con las autoridades universitarias. Sin embargo, las condiciones para regresar a las aulas siguen siendo distintas en cada escuela.

Paro en Prepa 1 de la UNAM: ¿qué acuerdos existen este 20 de octubre?

El conflicto en el plantel “Gabino Barreda”, ubicado en Xochimilco, se intensificó el 7 de octubre de 2026, cuando estudiantes tomaron las instalaciones para exigir respuestas a diversas denuncias y demandas relacionadas con la seguridad, presuntos casos de acoso y supuestos malos tratos atribuidos a docentes y directivos.

La movilización ocurrió después de que se reportara que un estudiante resultó lesionado en un incidente descrito inicialmente como “una riña”, lo que incrementó las inconformidades de la comunidad estudiantil que cuestionó la atención institucional a las denuncias de agresiones.

A partir de entonces, las y los estudiantes organizados en colectivos como Rojo Amanecer, KEA y Ollin impulsaron un pliego petitorio de 13 puntos, con exigencias como:

Atención efectiva de las denuncias.

Medidas de seguridad.

Respeto a los espacios de expresión.

Mantenimiento de servicios escolares.

Garantías de no represalias contra quienes participan en las protestas.

A pesar de que las autoridades del plantel sostuvieron mesas de diálogo los días 12 y 14 de octubre, el movimiento estudiantil mantuvo la toma de las instalaciones al considerar que todavía no existían resoluciones firmes para dar por concluido el paro. Debido a ello, la Dirección propuso una nueva reunión para el lunes 19 de octubre, mas el intercambio volvió a enfrentar diferencias entre los grupos involucrados, lo que impidió el hallazgo de soluciones.

Por ello, este martes 20 de octubre no se anunció el regreso a las clases presenciales, sino que la Prepa 1 mantendrá cerradas sus instalaciones e impartirá clases en línea, conforme a la decisión unánime de su Consejo Interno; esta medida busca dar continuidad al calendario académico mientras persiste el conflicto.

Prepa 8 UNAM suspende actividades este martes 20 de octubre: ¿qué exigen los y las estudiantes?

La situación en la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” tiene como antecedente las movilizaciones del lunes 12 de octubre, cuando estudiantes se manifestaron y entregaron un pliego petitorio a las autoridades de la institución para solicitar respuestas a problemas principalmente relacionados con la seguridad y los servicios de acceso y transporte.

Entre las demandas, se encuentra reforzar la vigilancia en el Sendero Seguro, ampliar su recorrido y gestionar una segunda unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para el turno nocturno. A su vez, el cuerpo estudiantil resaltó la exigencia de reparar torniquetes de acceso al plantel.

A pesar de que la Dirección informó que presentó los oficios correspondientes para gestionar algunas de estas solicitudes, las peticiones relacionadas con la seguridad y transporte continuaban pendientes de respuesta, lo que llevó a una reunión entre estudiantes y autoridades el lunes 19 de octubre, donde se buscó establecer condiciones para continuar el diálogo entre ambas partes.

Debido a ello, la UNAM informó que la Prepa 8 suspenderá sus actividades académicas y administrativas este martes 20 de octubre, a diferencia de Prepa 1 que continuará la jornada académica de forma remota.

La reanudación de las actividades en ambos planteles dependerá de los avances en las conversaciones y se emitirán mediante los canales oficiales de las respectivas direcciones.