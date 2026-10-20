AXE Ceremonia: vinculan a proceso a 10 empresas y personas por homicidio culposo

Colapso de la estructura en AXE Ceremonia 2025 Crédito: Adrián Contreras (SUNNY QUINTERO)

Un juez vinculó a proceso a siete personas y a tres empresas por el delito de homicidio culposo en agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández, el joven fotoperiodista que murió tras el colapso de una grúa instalada de manera ilegal durante el festival AXE Ceremonia 2025.

Tras una audiencia inicial que se prolongó por más de 20 horas en los juzgados de Doctor Lavista, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para considerar que las personas físicas y morales imputadas son presuntamente responsables de instalar la estructura sin autorización dentro del Programa Especial de Protección Civil del evento, realizado en abril de 2025.

Pasaron 18 meses para iniciar el proceso penal

La audiencia inicial se llevó a cabo 18 meses después del accidente debido a diversos amparos promovidos por los imputados, así como a las solicitudes de la familia de Berenice Giles —la otra víctima mortal del colapso— para que Operadora de Centro de Espectáculos S.A. de C.V. (OCESA) y Seguridad Privada LOBO fueran incluidas en la carpeta de investigación como presuntas responsables.

Empresas vinculadas a proceso

Las empresas vinculadas a proceso son:

Operadora Ecléctic, concesionaria del Parque Bicentenario.

Agencia de los Socios.

O.N. Producciones Creativas, ambas pertenecientes al conglomerado Grupo ECO.

¿Quiénes son las personas vinculadas a proceso?

Por Operadora Ecléctic:

Eduardo “N”, apoderado legal.

Marcos “N”, gerente de operaciones del Parque Bicentenario.

Por Agencia de los Socios:

Martín “N”, apoderado legal, socio y accionista.

María “N”, socia y accionista.

Por O.N. Producciones Creativas:

Nathalie “N”, directora, apoderada legal y socia.

Rodrigo “N”, director creativo.

Pedro “N”, operador de la grúa.

Previamente, también fue vinculada a proceso María del Pilar “N”, responsable del Programa Especial de Protección Civil.

Investigación complementaria concluirá en enero de 2027

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual vence el 20 de enero de 2027. No obstante, dicho periodo podría ampliarse hasta por tres meses más.

Como medidas cautelares, las personas físicas deberán:

Presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

Abstenerse de acercarse a la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández.

En tanto, las empresas deberán garantizar el pago de una fianza de 500 mil pesos.

Familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio

Pese a los recursos legales analizados por jueces federales, la familia de Berenice Giles logró un acuerdo reparatorio con Grupo ECO Live y O.N. Producciones Creativas, empresas relacionadas con la organización del festival.

El convenio contempla la reparación del daño y el otorgamiento del perdón legal por parte de la familia Giles únicamente respecto de esas compañías.

Fiscalía investigó a organizadores y autoridades

Dos días después del accidente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió investigaciones contra las empresas organizadoras que instalaron las grúas, así como contra autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y del Gobierno capitalino encargadas de supervisar la infraestructura antes y durante el festival.

El objetivo fue determinar posibles responsabilidades en la aplicación y supervisión de los protocolos de Protección Civil.

De acuerdo con las investigaciones, Grupo ECO no habría informado sobre la instalación de las grúas. Una vez autorizado el Programa Especial de Protección Civil, cualquier modificación requería una nueva aprobación oficial, por lo que la responsabilidad sobre la instalación de esas estructuras recaería en el organizador del evento.

Alcaldía Miguel Hidalgo afirmó que las grúas no estaban durante la inspección

Tras el accidente, la alcaldía Miguel Hidalgo informó que el 4 de abril de 2025 personal de Protección Civil de la demarcación, de Azcapotzalco y del Gobierno de la Ciudad de México realizó una inspección de más de seis horas en el Parque Bicentenario.

Según la autoridad, durante ese recorrido las grúas aún no habían sido instaladas.

Asimismo, señaló que el día del festival personal de Protección Civil acudió al lugar para retirar un panal de abejas, pero no ordenó el retiro de las grúas debido a que la verificación del Programa Especial de Gestión Integral de Riesgos ya había concluido.

Grupo ECO reconoció la instalación de las grúas

La promotora cultural ECO LIVE, perteneciente a Grupo ECO, asumió públicamente la responsabilidad por la colocación ilegal de las dos grúas.

La empresa aseguró que desde el 5 de abril de 2025 ha mantenido una colaboración constante, abierta y transparente con la Fiscalía capitalina, proporcionando toda la información requerida para el desarrollo de la investigación y manteniendo diálogo con las familias de las víctimas.

Sin embargo, durante la audiencia, las empresas de Grupo ECO solicitaron al juez que el delito fuera declarado prescrito. La petición fue calificada como indignante por la representación de las víctimas, al considerar que previamente la propia empresa había reconocido públicamente su responsabilidad por el accidente.