CFE reestablece servicio en 3 zonas de la GAM

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que restableció el 100 por ciento del suministro eléctrico a los usuarios afectados en 3 zonas de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, después de que una rama cayera sobre líneas de media tensión.

La interrupción afectó a la planta El Arbolillo 3, la colonia Guadalupe Proletaria y la colonia Residencial Acueducto Guadalupe.

La CFE mencionó que su personal atendió la situación con inmediatez y logró recuperar por completo el servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso de atender las eventualidades que puedan presentarse, con el objetivo de garantizar un suministro de energía continuo y confiable para los usuarios.