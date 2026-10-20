CDMX prepara la ‘Caminata al Mictlán’: Recorrido nocturno y concurso de disfraces por Día de Muertos (Pexels)

La Ciudad de México vivirá una noche mística para dar la bienvenida a las tradiciones de Día de Muertos con la Caminata al Mictlán, una caminata nocturna inspirada en el viaje al inframundo de la cosmovisión prehispánica.

La actividad es organizada bajo la iniciativa de la Ciudad Más Deportiva para promover la activación física, la convivencia familiar y el rescate de las festividades más representativas del país, por lo que se invita a los participantes a asistir con sus mejores disfraces.

¿Cómo será el recorrido de la Caminata al Mictlán?

La ruta contempla una distancia de 2.3 kilómetros repletos de sorpresas a lo largo del trayecto. El punto de partida se ubicará en el puente peatonal Roa Bárcenas (San Antonio Abad 212, cerca de la estación del Metro Chabacano), mientras que la meta final estará situada en la Plaza de la Constitución (Zócalo de la Ciudad de México).

¿Cuándo se realizará y cuáles son los horarios?

Para quienes deseen agendar el evento, la caminata se llevará a cabo el viernes 23 de octubre. La cita para los contingentes arrancará en punto de las 21:30 horas.

Al tratarse de un plan recreativo, se sugiere acudir en compañía de familiares y amigos luciendo atuendos alusivos a personajes, mitos o elementos del Día de Muertos.

¿Quiénes pueden participar y cuál es el costo?

El acceso es completamente gratuito y está abierto al público en general a partir de los 4 años de edad. Los menores de 18 años deberán acudir acompañados por un adulto durante todo el trayecto.

Premiación al mejor disfraz: Categorías y reconocimientos

Como parte central del evento, el comité organizador premiará la creatividad y originalidad de los mejores atuendos divididos en dos categorías:

Categoría infantil : De 4 a 13 años (se premiarán a los tres primeros lugares).

: De 4 a 13 años (se premiarán a los tres primeros lugares). Categoría libre: De 14 años en adelante (se premiarán a los tres primeros lugares).

Los criterios de evaluación y los detalles de los premios se darán a conocer durante la concentración previa al arranque de la caminata.