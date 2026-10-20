Cravioto anuncia más recursos para búsqueda de personas; adelanta modernización del comercio informal

Comparece Cesar Cravioto, secretario de Gobierno, ante Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que se destinarán más recursos para la búsqueda de personas y que se modernizará el sistema de comercio en vía pública mediante reglas transparentes y acuerdos con comerciantes y alcaldías.

Durante su comparecencia ante el Congreso capitalino con motivo del segundo informe de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el funcionario celebró que la actual gestión capitalina llegó para transformar la realidad, defender los derechos conquistados y construir una ciudad más justa, libre e igualitaria.

Como parte de su discurso destacó la realización de más de 5 mil mesas de trabajo, 50 por ciento más que el año anterior; la atención a más de 2 mil personas en el Zócalo Ciudadano; 952 solicitudes en el Casa por Casa realizado en 23 colonias, y mencionó que se registraron 3 mil 277 expresiones públicas, de las cuales 2 de cada 3 se realizaron sin afectar a terceros.

Al respecto, la bancada del PAN señaló que gobernar no consiste en contabilizar reuniones, operativos y mesas de trabajo, sino en ofrecer soluciones concretas a los problemas que enfrentan las y los habitantes de la capital.

Y cuestionó sobre el presupuesto destinado para la búsqueda, información verificable sobre personas localizadas con vida, casos que continúan abiertos y avances en investigaciones, entre otros.

Los panistas que participaron contrastaron los 47 millones de pesos que recibió la Comisión de Búsqueda con los 26 millones de pesos destinados al concierto de Intocable en el Zócalo; reprochó que 6 mil personas continúan desaparecidas en la capital y que dicho fenómeno aumentó 30 por ciento.

Por lo anterior, la bancada planteó transparentar el presupuesto, establecer un presupuesto plurianual para la búsqueda, con recursos etiquetados, personal especializado e indicadores públicos.

Al respecto, Cravioto señaló que el presupuesto destinado a la búsqueda de personas se duplicó durante el año y dio a conocer que para el 2027 habrá más recursos para ese rubro —para la Comisión de Búsqueda y para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México— y defendió la asignación de presupuesto para conciertos y actividades culturales, al argumentar que muchos jóvenes no pueden comprar boletos para conciertos.

Detalló que más de mil 250 personas fallecidas que no habían sido identificadas hoy tienen nombre, se localizaron a 446 familias para avanzar en procesos de restitución digna y se han perfilado genéticamente 843 cuerpos.

Y reconoció que todavía hay una deuda con los casos anteriores al 2025, “hemos localizado a más de 500 personas de años previos, sabemos que no es suficiente, pero no las olvidamos”, dijo.

Cravioto destacó el acompañamiento que se hace a las familias buscadoras, entre ellos, 4 mil 705 sesiones psicológicas y 748 acompañamientos personalizados a víctimas, además de apoyos para atender necesidades médicas y sociales, como apoyos económicos para hijos e hijas de personas desaparecidas.

“A las madres, padres y familias buscadoras, gracias por seguir exigiéndonos, les debemos respeto y resultados”.

Modernización del comercio en la vía pública

En materia de comercio en vía pública, Cravioto reveló que durante el 2027 se modernizará el sistema mediante reglas claras sobre los derechos y obligaciones de los vendedores; así como información confiable de quienes realizan esta actividad y mecanismos para evitar decisiones discrecionales de las autoridades.

Indicó que el nuevo esquema deberá construirse con las personas comerciantes y las alcaldías, además de contar con el consenso de las 16 demarcaciones.

“En la vía pública ordenar también significa escuchar y respetar a quienes trabajan allí”, afirmó el secretario, tras señalar que el Gobierno local no criminaliza ni estigmatiza a los comerciantes.

Como parte de las acciones de reordenamiento emprendidas desde octubre de 2025, reportó que se liberaron parcial o totalmente 12 calles del Centro Histórico y se redujo la presencia de puestos en más de 20 calles y plazas. En la Alameda Central, detalló, el número de puestos pasó de 236 a 85.

El funcionario indicó que se han ofrecido alternativas de reubicación en la zona del Teatro Blanquita, locales del Metro, centros artesanales y bajo puentes, además de vincular a comerciantes con el programa Capital Semilla.

También informó que la dependencia sostuvo mesas de trabajo con más de 80 mercados públicos y asesoró a locatarios para regularizar trámites; recordó que la capital cuenta con 340 mercados públicos y más de 70 mil locatarios, y planteó buscar espacios de venta para artesanas y artesanos.

Despojo y predial

Durante la comparecencia, los legisladores del PAN también cuestionaron los resultados de las acciones contra el despojo de inmuebles y expresaron preocupación por los posibles efectos del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México sobre la propiedad privada, especialmente por el aumento del predial y la subasta de terrenos.

Ante ello, el secretario defendió las acciones del Gabinete contra el Despojo y detalló que se han dictaminado 2 mil 74 casos, de los cuales 468 corresponden a ese delito y mil 606 a asuntos de otra competencia; reportó 146 inmuebles restituidos, 77 asegurados y 317 visitas sociales.

Adelantó que se analiza establecer una ruta especializada, con personal ministerial dedicado exclusivamente a la atención de estos casos.

Respecto al ordenamiento territorial, el secretario rechazó que vaya a aumentar el impuesto predial o que se obligue a los propietarios a vender sus terrenos. Por lo que llamó a la oposición a no seguir difundiendo mentiras.

“No sigan generando mentiras… a los habitantes de esta ciudad les decimos, no va a haber aumento de predial ni ventas forzadas de terrenos”, aseguró.