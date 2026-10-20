Vinculan a proceso a “El Pari” de “La Unión Tepito” por extorsión agravada

Detenido Rogelio "N", alias "El Pari". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Rogelio “N”, alias “El Pari”, presunto integrante del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

A “El Pari” se le señala del delito de extorsión agravada continuada, cometido contra una comerciante de la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación, el 19 de marzo de 2026, Rogelio “N” acudió al negocio de venta de juguetes de la víctima, donde se presentó como integrante de “La Unión Tepito” y le habría exigido 100 mil pesos por “cobro de piso”. Cuando la comerciante intentó grabarlo con su teléfono celular, “El Pari” presuntamente la golpeó en el rostro y la amenazó de muerte, por lo que ella le entregó cinco mil pesos de las ventas del día.

El 27 de marzo, otro hombre acudió al establecimiento y dijo actuar a nombre de Rogelio “N”. Le entregó un número telefónico para acordar el pago de 500 mil pesos, que le exigían para permitirle continuar con su actividad comercial. El 22 de julio, la víctima enfrentó una nueva exigencia de dinero, esta vez de Rogelio “N”, quien habría amenazado con privarla de la libertad junto con su familia si no pagaba.

Una vez que se analizaron las videograbaciones del establecimiento, fotografías, entrevistas, se añadió una evaluación psicológica que documentó la afectación psicoemocional de la víctima, así como un certificado médico y un dictamen fotográfico que dieron cuenta de sus lesiones.

El agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Rogelio “N” el 5 de octubre de 2026, que agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron el 12 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde el imputado se encontraba en prisión preventiva tras haber sido vinculado a proceso el pasado siete de octubre por narcomenudeo.