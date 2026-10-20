Cuauhtémoc registra tres meses a la baja en incidencia delictiva

Seguridad Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

La alcaldía Cuauhtémoc registró por tercer mes consecutivo una disminución en la incidencia delictiva, al pasar de 2 mil 639 delitos en agosto a 2 mil 482 en septiembre de 2026, una reducción de 5.9 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En cuanto a feminicidios, el registro se ha mantenido en cero durante los primeros nueve meses del año.

Rinde frutos la estrategia de seguridad de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que incluye patrullaje estratégico y coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y los siete sectores de la Policía de la Ciudad de México, además de acciones de prevención situacional y recuperación del espacio público en las 33 colonias de la demarcación.

Mientras, Brilla Cuauhtémoc ha intervenido más de 100 mil luminarias y el plan de ordenamiento de la vía pública ha realizado cerca de 10 mil acciones que han permitido liberar más de 1.6 millones de metros de vialidades de objetos y obstáculos que impedían el libre tránsito.

En atención a las mujeres, la alcaldía cuenta con 543 Puntos Violeta, espacios donde pueden solicitar apoyo ante una situación de riesgo. Cuando se activa el protocolo, acude un binomio de la Policía Auxiliar y las mujeres pueden recibir acompañamiento jurídico y psicológico. La estrategia también ha permitido que más de 52 agresores de mujeres se encuentren en prisión.

A estas acciones se suma la intervención de los nueve deportivos de la demarcación, incluida la rehabilitación integral de la alberca del Deportivo Bicentenario, entregada recientemente en la colonia Buenos Aires, así como la mejora de más de 60 canchas y el impulso a las actividades culturales en las casas de cultura.

Vigilancia Seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa ha instruido continuar con las tareas de prevención, ordenamiento y mantenimiento del espacio público como parte de Cuauhtémoc Construye Paz, con el propósito de atender factores de riesgo, mejorar las condiciones de convivencia y contribuir a que vecinas, vecinos y visitantes puedan transitar y utilizar los espacios públicos en mejores condiciones.